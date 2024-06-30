Haber Tarihi: 30 Haziran 2024 15:39 - Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2024 15:39

KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2024 KPSS ne zaman?

KPSS sınav yerleri açıklandı mı sorusu, ilgili oturumlara katılacak adaylar tarafından araştırılıyor. Adaylar, sınav günü yaklaşırken nerede ve hangi okulda KPSS'ye gireceklerini merak ediyor. . KPSS Lisans oturumları (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmasının ardından ve ÖSYM duyurusuyla KPSS sınav giriş belgeleri de adaylar tarafından görüntülenebilecek. Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Peki KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında bilgiler...

KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2024 KPSS ne zaman?
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KPSS sınav yerleri, Temmuz ayının yaklaşmasıyla adaylar tarafından merak ediliyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar ÖSYM'den gelecek KPSS sınav yeri duyurusuna odaklandı. Söz konusu sınavın her oturumu için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek. Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorunda. Peki KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte sınav yeri sorgulama sayfası...

Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecek. Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.

HER OTURUM İÇİN AYRI GİRİŞ BELGESİ OLACAK
Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorunda. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değil.

KPSS sınav yeri görüntüleme bilgisi 2024 || KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak Gözler ÖSYM ekranında
Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek. Sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecek.
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