KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2024 KPSS ne zaman?

KPSS sınav yerleri, Temmuz ayının yaklaşmasıyla adaylar tarafından merak ediliyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar ÖSYM'den gelecek KPSS sınav yeri duyurusuna odaklandı. Söz konusu sınavın her oturumu için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek. Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorunda. Peki KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte sınav yeri sorgulama sayfası...



Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecek. Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.

Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorunda. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değil.

KPSS sınav yeri görüntüleme bilgisi 2024 || KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak Gözler ÖSYM ekranında

Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek. Sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecek.