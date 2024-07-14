KPSS saat kaçta bitiyor? KPSS kaç dakika, saat sürecek? 2024 KPSS başlama ve bitiş saati

Memur olmak isteyen milyonlarca üniversite mezunu, bugün iki oturum halinde gerçekleştirilecek olan KPSS lisans sınavlarına katılacak. Sınava katılımda zorunlu olan KPSS sınav giriş belgesi geçtiğimiz günlerde ÖSYM AİS sayfasında erişime açıldı.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS Lisans 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 14 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu ise 14 Temmuz Pazar günü saat 14.45'te başlayacak.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 130 dakika sürecek, saat 12.25'te sona erecek.

KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu 100 dakika sürecek, saat 16.25'te bitecek.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak KPSS genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları ile KPSS maratonunun başlayacağını bildirdi.

Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri sınavlarının geçen yıl 105 sınav merkezinde uygulandığını belirten Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl oluşan ihtiyaçlar ve adayların sınava erişimini kolaylaştırmak amacıyla 135 sınav merkezinde sınavı uygulayacağız. 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuna da katılacak. 20-21 Temmuz'da yapılacak alan bilgisi oturumlarına da 171 bin 655 aday katılacak."

Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutuklu olarak bulunan 185 adayın genel yetenek-genel kültür oturumuna, 54 adayın ise eğitim bilimleri oturumuna katılacağını açıklayan Ersoy, "Genel yetenek-genel kültür oturumu 4 bin 17 binada, toplam 75 bin 64 salonda, eğitim bilimleri oturumu ise 1315 binada, toplam 25 bin 346 salonda uygulanacak." bilgisini paylaştı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak genel yetenek-genel kültür oturumu için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.