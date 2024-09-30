Haber Tarihi: 30 Eylül 2024 16:37 - Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024 16:37

KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024

KPSS sonuçları için geri sayım başladı. 2024 KPSS Ortaöğretim sınavına giren lise mezunu kamu personeli adayları merak içerisinde sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzunda merak edilen tarihler yer aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından KPSS ortaöğretim sonuçları ÖSYM.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Sınav sonuç tarihini araştıranlar için detayları haberimizde derledik. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından ilan edilen 2024 KPSS sonuç tarihi...

KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024
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Lise mezunu vatandaşlara yönelik, iki yılda bir ÖSYM tarafından tarafından organize edilen KPSS Ortaöğretim sınavının 2024 etabı sona erdi. Yüz binlerce adayın katılım sağladığı sınav için şimdi ise sonuç açıklaması bekleniyor. Peki KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? 

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilen kılavuza göre 4 Ekim'de ilan edilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden giriş yapılarak ve ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS e-Devlet uzantısıyla giriş yapılıp AİS Sınav Sonuçları bölümünden sorgulanabilir.
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