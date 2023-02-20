GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi 10 ilde yıkıcı hasarlara neden oldu. 7.7'lik depremin ardından okullar da bir hafta tatil edildi. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman'da arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yeni kararlarını açıkladı. MEB ise bazı sınavların ertelendiğini duyurdu. Peki, KPSS ertelendi mi 2023? Depremler nedeniyle KPSS iptal edilir mi?ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.KPSS sınavının deprem sebebiyle ertelenip ertelenmeyeceğine dair yapılacak resmi açıklamalar takip ediliyor.