Haber Tarihi: 20 Şubat 2023 15:01 - Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023 15:01

KPSS ertelendi mi 2023? Depremler nedeniyle KPSS iptal edilir mi?

Okullar ve üniversitelerin sömestre yani ara tatillerinin uzatılması kararından sonra gözler MEB ve ÖSYM tarafından yapılacak olan sınavlara çevrildi. Milyonlarca aday KPSS sınavında erteleme yapılıp yapılmayacağını sorguluyor. KPSS sınavının zamanında olup olmaması öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, KPSS ertelendi mi 2023? Depremler nedeniyle KPSS iptal edilir mi?

KPSS ertelendi mi 2023? Depremler nedeniyle KPSS iptal edilir mi?
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6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi 10 ilde yıkıcı hasarlara neden oldu. 7.7'lik depremin ardından okullar da bir hafta tatil edildi. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman'da arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yeni kararlarını açıkladı. MEB ise bazı sınavların ertelendiğini duyurdu. Peki, KPSS ertelendi mi 2023? Depremler nedeniyle KPSS iptal edilir mi?
KPPSS ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.

KPSS sınavının deprem sebebiyle ertelenip ertelenmeyeceğine dair yapılacak resmi açıklamalar takip ediliyor.
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