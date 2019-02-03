TEK İSABETLİ ŞUT

EN AZ TOPLA BULUŞAN İSİM

Mitroglou'nun 54 dakikalık performansı

'dayeni transferler Christian Luyindama ile'na Alanyaspor maçında 11'de yer verdi.İlk maçında hazır olmadığı gözlenen ve rakip ceza alanına yakın oynadığı için fazla topla buluşamayan Kostas Mitroglou 54. dakikada kenara alındı ve yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.Terim'in takımında santrfor Luis Suarez de olsa ilk yarıda değişen bir şey olmazdı. Mitroglou'ya top atamadılar, Fransız düşünür Jean Paul Sartre futbol için kısa konuşmuştur: "Futbolda her şey rakibin varlığıyla çetrefilleşir." Elinizdeki kadro ve oyun tezi ne olursa olsun karşınızda 11 futbolcu ve bir teknik adamın anti-tezi vardır. Mitroglou çıkar mıydı? Onyekuru neden sahada kaldı ve Feghouli çıktı?Mitroglou ağır bir santrfor. İç saha maçlarında sağdan soldan gelen toplarda çok iyi işler yapabilir ama deplasmanlarda çok etkili olacağını düşünmüyorum. Dün gece de neredeyse topla hiç buluşamadı ama bu da çok doğal. Takım arkadaşlarının birçoğunun bırakın futbol mantığını, ismini bile bildiğini zannetmiyorum.Tam bir ceza alanı santraforu olan Kostas Mitroglou ise bu şartlarda ortaya çıkamazdı. Buna karşın yürüyecek hali olmadığı da ortadaydı.Bana göre Fatih Terim Mitroglou yerine Sinan ile başlayıp, sonra Yunan oyuncuyu oyuna almalıydı.Oyun tam Galatasaray baskısına dönüşürken rakip sahada istasyon olacak Mitroglou'yu Sinan ile değiştirmek doğru tercih değildi. Madem Sinan oynayacaktı Mitroglou oyuna sonradan girseydi.Yunan golcü 54 dakikada 5 kez topla buluştu ve arkadaşlarına yolladığı 4 pasta 2 isabet sağladı. Mitroglou, karşılaşmanın 3. dakikasında bir kafa vuruşu ile tek şut denemesinde bulundu ve isabet sağlasa da vuruşu zayıf olduğu için kaleci Haydar rahat bir kurtarış yaptı.Fiziksel olarak ise bir eksikliği gözlenmeyen tecrübeli oyuncu, Alanyaspor oyuncuları ile girdiği 4 ikili mücadelenin tamamında başarılı olarak %100'lük bir başarı sağladı.Mitroglou öte yandan, oynadığı bölümde 9 kez topla oynayan Alanyaspor kalecisi Haydar'ın da gerisinde 7 kez ile sahada en az topla buluşan oyuncu oldu.(4/4)1/12/4 (%50)