Haber Tarihi: 12 Aralık 2023 11:48 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 11:48

Kopenhag-Galatasaray maçının hakemi kimdir, nereli?

Kopenhag-Galatasaray maçının hakemi belli oldu. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Kopenhag mücadelesinin hakemi Daniele Orsato kimdir, nereli?

Kopenhag-Galatasaray maçının hakemi kimdir, nereli?
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Peki, Kopenhag-Galatasaray maçının hakemi kimdir, nereli?

Kopenhag-Galatasaray maçının hakemi kimdir, nereli?

Salı günü oynanacak Kopenhag - Galatasaray maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Daniele Orsato ile Mauro Icardi arasındaki 'gergin' geçmiş!

Kopenhag - Galatasaray maçının hakemi Daniele Orsato ile Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin arasının bir hayli gergin olduğu ortaya çıktı.

Icardi'nin Inter forması giydiği 2017 yılında 2-2 biten Inter - Milan maçında hakem Orsato, Icardi'yi kaptan olmasına rağmen kart göstermekle uyarmıştı.

İtalyan hakem, "Git buradan, 5'e kadar sayacağım..." sözleriyle çizme basınında manşet olmuştu.

Juventus maçında şok yaşadı

Bir başka maçta ise Inter, Juventus'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuş ve bu ikilinin tartışması yine gündem olmuştu. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından sonuca öfkelenen Icardi topu havaya vurmuş, Daniel Orsato ise bunu görüp "Pişman olacaksın!" demişti. İtalyan hakemin yazdığı raporlar, Arjantinli golcünün kırmızı kart görmediği halde İtalya Futbol Federasyonu tarafından 2 maç ceza almasına sebebiyet vermişti.

İtalyan hakemin daha önce yönettiği temsilcilerimizin maçları şu şekilde;

-Galatasaray 1-2 Barcelona

-Galatasaray 0-1 Real Madrid

-Türkiye 1-1 Ermenistan

-Hollanda 6-1 Türkiye

-Macaristan 3-1 Türkiye

-Kopenhag 3-0 Başakşehir

-Atromitos 0-1 Fenerbahçe

-Athletic Bilbao 0-0 Trabzonspor
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