Konyaspor'dan farklı prova

Konyaspor, hazırlık maçında BB Erzurumspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Konyaspor'dan farklı prova
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05 Temmuz 2022 20:44
Süper Lig temsilcisi Konyaspor, ilk hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.

Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçının ilk yarısını İç Anadolu ekibi, 20. dakikada penaltıdan Cikalleshi ve 28. dakikada Oğulcan Ülgün'ün attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Konyaspor, maçın ikinci yarısında ise 54. dakikada Pavicic ve 85. dakikada Rahmanociv'in kaydettiği gollerle müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, 7 Temmuz Perşembe günü Çaykur Rizespor ile yapacağı ikinci hazırlık maçının ardından Erzurum'daki kamp programını tamamlayacak.

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