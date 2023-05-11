KONDA SEÇİM ANKETİ SONUCU 2023: Konda seçim anket sonuçları!

"KONDA'nın mayıs araştırmasına göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra Kılıçdaroğlu yüzde 49.3, Erdoğan yüzde 43.7 oy alıyor."

Gazeteci İsmail Saymaz, geçtiğimiz seçimlerde resmi sonuçlara en yakın oranları tahmin eden KONDA'nın son anketini paylaştı:Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine üç günün az kaldığı Türkiye'de gözler, geçtiğimiz sandık sonuçlarına en yakın tahminleri yürüten kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaşacağı anketlerdeydi.Bunlardan biri de, şimdilerde Aydın Erdem'in genel müdürlüğünü yürüttüğü KONDA.Gazeteci İsmail Saymaz, şu bilgiyi verdi:KONDA müdürü, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) seçimlere kendi listesiyle girme kararının 'büyük risk' diye niteleyip "Bir sonraki seçimleri beklemelilerdi" dedi.📌 AK Parti: %35📌 CHP: %27,3📌 İYİ Parti: %12,4📌 Yeşil Sol Parti: %10,5📌 MHP: %8📌 TİP: %1,8📌 Diğerleri: %DİĞER ANKET SONUÇLARISon anketlere göre Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan, Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce ile ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oy oranı kaç?Avrasya, MAK, Türkiye Raporu, AR-G, Aksoy, ALF, PİAR, Saros, Optimar, TEAM, Yöneylem, MetroPoll, ORC ve Gezici'nin mart, nisan ve mayıs ayının ilk günlerinde yapılan anket sonuçlarını aşağıdaki grafiklerimizden takip edebilirsiniz.Optimar, ArtıBir ve TEAM Araştırma'nın anketleri nisan ayının son günlerine ait. Optimar'a göre Erdoğan ilk turda yüzde 48,6, Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,1 oy alıyor.ArtıBir ve TEAM araştırmasında ise Kılıçdaroğlu önde yer alıyor. Yöneylem Sosyal Araştırmalar'ın nisan ortasında yaptığı ankette Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yaklaşık 5 puan önünde.Gezici'nin 1-2 Nisan'da yaptığı ankete göre Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 53,4 oy alırken Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,2'de kalıyor. Muharrem İnce yüzde 2,1; Sinan Oğan ise yüzde 1,3 oy alıyor. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise Kılıçdaroğlu yüzde 55,2 oy alırken Erdoğan yüzde 44,8'de kalıyor.Metropoll'ün Nisan ayındaki anketine göre ise Kılıçdaoğlu yüzde 42,6; Erdoğan yüzde 41,1 oy alıyor. Bu ankette İnce'nin oyu yüzde 5; Oğan'ın oyu ise yüzde 2,2. Ancak bu ankette kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçları yansıtıyor.MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat Habertürk yayınında yaptığı açıklamada son yaptıkları araştırmanın sonucunu paylaştı. Buna göre Kılıçdaroğlu yüzde 47; Erdoğan ise yüzde 42 oy alıyor. Arasında Muharrem İnce'nin de olduğu "diğerleri"nin oyu yüzde 3. Kararsız seçmenin oranı ise yüzde 8. Kulat kararsızların büyük oranda HDP seçmeni olduğunu bildirdiMart ortasında anket çalışmasını yayınlayan Türkiye Raporu'nun araştırmasına göre Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında 9 puanlık bir fark dikkat çekiyor. Ankette kararsızlar dağıtıldığında Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 54,5 olurken, Erdoğan'ın oyu yüzde 45,5 oldu.AR-G Araştırma'nın 14 Mart'ta açıkladığı son ankete göre seçim ikinci tura kalıyor. Ankete göre Kılıçdaroğlu yüzde 46,2; Erdoğan ise yüzde 43,1 oy alıyor. AR-G'nin anketine göre Muharrem İnce yüzde 7,6; Sinan Oğan ise yüzde 3,1 oy alıyor.Aksoy'un 8 Mart'ta yaptığı ankete göre Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yüzde 55,6 oy aldı. Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ın oyu ise yüzde 44,4 oldu.PİAR'ın 10 Mart'ta açıkladığı sonuçlara göre Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yüzde 57,1 oy alırken Cumhur İttifakı adayı Erdoğan yüzde 42,9'da kalıyor. PİAR'ın anketi 12 ilde bin 460 kişinin katılımıyla bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yoluyla gerçekleştirildi.İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altı Masa müzakerelerinde yaşadığı kriz döneminde ilk anket ORC'den gelmişti. Buna göre ankette Kemal Kılıçdaroğlu için yüzde 56,8 oy oranı çıkarken Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,2 oy aldı. Anket 28 ilde bin 850 kişi ile CATI yoluyla gerçekleştirildi.24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar kaç oy almıştı?24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ilk turda oyların yüzde 52,4'ünü alarak cumhurbaşkanı seçilmişti. Diğer adaylardan Muharrem İnce yüzde 30,8; Selahattin Demirtaş yüzde 8,3; Meral Akşener yüzde 7,4 ve Temel Karamollaoğlu yüzde 0,9 oy almıştı.