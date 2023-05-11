KONDA Araştırma şirketi kimin? KONDA anket kime yakın?

"6-7 Mayıs tarihindeki araştırmaya ait bulgular Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma ihtimalinin mevcut olduğunu göstermektedir. Fakat son haftada yaşanan oy değişim eğilimi devam ederse seçimin ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu lehine sonuçlanma ihtimali de bulunmaktadır."





"Bu seçimde siyasi partiler çok çeşitli seçim, ittifak ve aday liste stratejileri ile seçime giriyorlar. 87 seçim bölgesinin tamamında birlikte hareket eden, tamamında ayrı hareket eden, bazılarında ayrı bazılarında birlikte hareket eden, bazılarında ayrı giren ama birbirlerinin listesinde adayları olan aynı ittifak mensubu partiler var. O yüzden parti oyu tercihi yerine ittifak oyu ölçümünün daha sağlıklı bir ölçüm olduğu fikrindeyiz."





KONDA Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde olan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oranı kazanmaya çok yakın. KONDA Araştırma kimin? KONDA anket kime yakın?Tarhan Erdem'in 1986 yılında kurduğu KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi araştırmalar aracılığıyla Türkiye toplumunu anlamaya, anlatmaya ve böylece anlaşılır kılmaya çalışıyor.Toplumun değişen dinamiklerini gözlemleyip, bu değişimlerle ilgili analizler yapıyor. Sadece var olan durumu değerlendirmekle kalmayıp toplumsal dalgaların ne yöne doğru hareket edeceğine dair öngörüler ortaya koyuyor. KONDA'nın analizleri ve öngörüleri özel veya kamu her türlü ölçekte kurumun stratejilerini belirlemede ve toplumsal bir temele oturtmasına katkı sağlıyor.KONDA'nın toplumsal temsili hedef aldığı anket ve farklı saha çalışmaları neticesinde ortaya çıkan bilgi ve yorumlardan oluşan raporlar, öngörülemez toplum hareketleri içinde kılavuz görevi görüyor.Kurulduğudan beri bir milyonu aşkın kişiyle yüz yüze anket görüşmesi gerçekleştirmiş olan KONDA, Türkiye toplumunun genetik kodlarına dair en derin bilgi ve tecrübeye sahip kurum olarak tarif edilebilir.KONDA toplumu sadece siyaset penceresinden görmüyor. Özellikle son yıllarda sosyoloji ve psikolojiyi temel alan birçok projede uluslararası kurumlarla işbirliği yapıyor.KONDA Türkiye'yi, Türkiye'de yaşayanları ve bu topraklarda olan biteni anlamak isteyen tüm kişi ve kurumlar için birincil bilgi kaynağı olmaya devam edecektir.KONDA Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde olan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oranı kazanmaya çok yakın.Ankette cumhurbaşkanlığı sonuçları için şu değerlendirmeye yer verildi:Ankette ittifakların da oy oranları verildi. Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy oranına ulaşacak ittifak olmasının beklendiği vurgulanan ankette, şöyle denildi: