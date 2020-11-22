'Kömür kent'in köklü tenis kulübü, geleceğin başarılı sporcularını yetiştiriyor

Yarım asrı aşkın süredir faaliyet gösteren Zonguldak Tenis Deniz İhtisas Kulübü, yetenekli tenisçileri Türk sporuna kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Zonguldak'ta 69 yıl önce kurulan, yetiştirdiği milli sporcular ve antrenörlerle de bir döneme damga vuran kulüp, standartlara uygun 3 tenis kortunda birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapıp, kent halkına hizmet veriyor.



Kulüp bünyesinde 120'si 8-16 yaş grubu olmak üzere toplam 211 sporcu bulunuyor.



Özçep: "Kapılarımız herkese açıktır"



Zonguldak Tenis Deniz İhtisas Kulübü Başkanı Çetin Özçep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi öneme sahip, ülkenin en eski tenis kulüplerinden biri olduklarını söyledi.



Birçok başarılı tenisçi çıkardıklarını anlatan Özçep, "Amacımız, kentimizi uzun yıllardır yaptığımız gibi ülke çapında en iyi şekilde temsil etmek ve Türk tenisine katkıda bulunmak. Tesislerimiz kulübümüzle eşdeğer bir tarihe sahip. Tamamen halka açık bir yapı içerisindeyiz. Bu kulübün kültürü ve disipliniyle, kapısından giren herkes spor yapmak veya izlemek amacıyla gelmektedir. Bu yüzden de kapılarımız herkese açıktır." ifadelerini kullandı.



Özçep, kentin tenis tarihinin çok eskiye dayandığını ve bunun çok daha fazla öne çıkarılması için mücadele ettiklerini aktararak, şöyle konuştu:



"Burası bir maden şehri, madenci kenti. Tenis kültürünün şehir turizminde biraz daha öne çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için birtakım projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi tenis sempozyumu düzenlemek. Bu sempozyumlarda çok önemli sunumlar, bildirimler yapılabilir. Bunları yapacak tecrübemiz var. Buradan yetişmiş sporcular ile ülkenin dört bir yanından gelecek insanlar bu sempozyuma katkı verebilirler. Tenis festivali şeklinde ödüllü turnuvalar düzenleyerek, uluslararası anlamda kentimizi ve kulübümüzü ön plana çıkarmayı hedefliyoruz."



Kulübün eski antrenörlerinden olan Hamdi Günvar ise "Kulüpte çocuklara sadece tenis oynamayı değil, aynı zamanda arkadaşlığı, kardeşliği, paylaşmayı öğretiyoruz. Kulübümüz bu bakımdan çok zenginleşti. Çocuklarımız da başarılı olunca bizler gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



