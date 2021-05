Knicks, 'The Sopranos' spin-off'u ile 2010'da LeBron'u ikna etmeye çalışmış!

Dünyaca ünlü efsanevi televizyon dizisi The Sopranos'un başrol oyuncularından Edie Falco, LeBron James'in 2010'da New York Knicks'i reddetmesine şaşırdığını söyledi.



LeBron 2010 yılında serbest oyuncu dönemine girdiğinde, birden fazla ekip onu almaya çalışıyordu. Bu ekiplerden biri de Knicks'ti ve NYC ekibi, James gibi bir oyuncunun takım için ne kadar önemli olabileceğini ve onları anında bir şampiyonluk adayına dönüştürebileceğinin farkındaydı.



Knicks, kadrolarına katmak istediği LeBron'un büyük bir hayranı olduğu The Sopranos'un başrol oyuncuları James Gandolfini ve Edie Falco'nun başrollerini paylaştığı on dakikalık bir kısa film çekmişti.



Falco, 'Shattered: Hope, Heartbreak ve New York Knicks' podcast'inde konuk olduğunda, bu kısa filmi şöyle doğruladı:



"Öyle bir şey çektiğimizi hatırlıyorum ve benim için kesinlikle en şaşırtıcı olan kısmı, LeBron James'in kim olduğunu bilmiyor olmamdı."



Falco, diğer başrol oyuncusu James Gandolfini'nin ilk başta bunu kabul ettiğini görünce neden şok olduğunu da şu şekilde açıkladı:



"O zamanlar bu tarz istekleri hep alıyorduk ve Jim Gandolfini hiçbir şey yapmıyordu. Ve bir şekilde, şok edici bir şekilde bu Knicks'in teklifini kabul etmişti. Birisi Jim'in bunu yapacağını söylediğinde bunun bir şaka olduğunu sanmıştım. Ama işe yaramadığına da inanamamıştım. The Sopranos yüzünden değil. Sadece New York olduğu için. Tanrı aşkına, biri New York'a nasıl hayır diyebilir? O demişti ama!"