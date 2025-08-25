25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Knicks, Malik Beasley ile teması sürdürüyor

New York Knicks, serbest oyuncu konumundaki skorer guard Malik Beasley ile iletişim halinde kalmayı sürdürüyor.

calendar 25 Ağustos 2025 16:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Beasley'nin artık FBI'ın bahis soruşturmasının hedefinde olmadığı yönündeki haberlerin ardından Knicks, oyuncu için potansiyel bir adres olarak öne çıkabilir.

Beasley'nin artık FBI'ın bahis soruşturmasının hedefinde olmadığı yönündeki haberlerin ardından Knicks, oyuncu için potansiyel bir adres olarak öne çıkabilir.

New York, Beasley'ye yalnızca veteran minimum teklif edebilecek durumda. Detroit Pistons da dahil olmak üzere Beasley'nin Non-Bird haklarını elinde bulunduran ve daha yüksek teklif yapabilecek bazı takımlar mevcut. Detroit, tecrübeli guard'a başlangıç maaşı olarak 7.2 milyon dolara kadar çıkabilirken, diğer bazı takımlar da istisna veya maaş boşlukları aracılığıyla bu miktarı aşabilir.


Knicks'in 15 kişilik normal sezon kadrosunda üç standart sözleşmeli oyuncu açığı bulunuyor. Ligin kasım ayı başındaki son tarihine kadar en az 14 oyuncuyu standart kontratla kadroya eklemeleri gerekiyor. Ancak New York, ikinci apron maaş sınırının yalnızca 3.7 milyon dolar altında. Bu da bir veteran minimum ve bir çaylak minimum imza için alan bırakıyor. İki veteran minimum imza için ise ek maaş boşluğu yaratacak başka bir hamle yapılması gerekecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
