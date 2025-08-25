New York Knicks, serbest oyuncu konumundaki skorer guard Malik Beasley ile iletişim halinde kalmayı sürdürüyor.Beasley'nin artık FBI'ın bahis soruşturmasının hedefinde olmadığı yönündeki haberlerin ardından Knicks, oyuncu için potansiyel bir adres olarak öne çıkabilir.New York, Beasley'ye yalnızca veteran minimum teklif edebilecek durumda. Detroit Pistons da dahil olmak üzere Beasley'nin Non-Bird haklarını elinde bulunduran ve daha yüksek teklif yapabilecek bazı takımlar mevcut. Detroit, tecrübeli guard'a başlangıç maaşı olarak 7.2 milyon dolara kadar çıkabilirken, diğer bazı takımlar da istisna veya maaş boşlukları aracılığıyla bu miktarı aşabilir.Knicks'in 15 kişilik normal sezon kadrosunda üç standart sözleşmeli oyuncu açığı bulunuyor. Ligin kasım ayı başındaki son tarihine kadar en az 14 oyuncuyu standart kontratla kadroya eklemeleri gerekiyor. Ancak New York, ikinci apron maaş sınırının yalnızca 3.7 milyon dolar altında. Bu da bir veteran minimum ve bir çaylak minimum imza için alan bırakıyor. İki veteran minimum imza için ise ek maaş boşluğu yaratacak başka bir hamle yapılması gerekecek.