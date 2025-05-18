Haber Tarihi: 18 Mayıs 2025 15:44 - Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 15:44

Kimler Geldi Kimler Geçti 3. Sezon Olacak Mı?

Netflix'in büyük beğeni toplayan romantik komedi dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin hayranları, 3. sezonun olup olmayacağını merakla bekliyor. İlk iki sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Kimler Geldi Kimler Geçti, karakterleri ve sürükleyici hikayesiyle büyük ilgi görmüştü. Peki,

Kimler Geldi Kimler Geçti 3. Sezon Olacak Mı?
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Serenay Sarıkaya'nın Avukat Leyla rolüyle izleyici karşına çıktığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi 15 Mayıs'ta 2. sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlana 8 bölümün ardından dizinin KGKG3. sezon tarihi merak ediliyor.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ 3. SEZON NE ZAMAN?

Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Hakan Kurtaş, Metin Akdülger ve Boran Kuzum'un yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde 2. sezonu yayınlandı. İzleyiciler heyecanla 3. sezon tarihinin duyurulmasını bekliyor.

Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon ne zaman

Dizinin ilk sezonu 9 Mayıs 2024'te yayınlanmıştı. İkinci sezonunu ise 1 yılın ardından ekrana geldi. Bu nedenle 3. sezonun da 2026 yılında yayınlanması bekleniyor.

Ancak konuya ilişkin yapım ekibi veya Netflix'ten resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde 3. sezon tarihinin duyurulması bekleniyor.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ 3. SEZON ONAYI ALDI MI, OLACAK MI?

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi 3. sezon onayını, 2. sezon onayının hemen ardından 2024 yazında almıştı. Ece Yörenç'in kaleminden çıkan dizi, başarılı bir avukat olan Leyla Taylan'ın hikayesi merkezinde ilerliyor.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ KONUSU NE?

Modern ilişkilerin karmaşıklığı üzerine ilerleyen dizide avukat Leyla Tanlar (Serenay Sarıkaya) özel hayatı, işi ve kim olduğuyla alakalı arayışa giriyor. Modern ilişkilerin zorluklarıyla yüzleşen Leyla'nın yolu Cem Murathan'la kesişir.



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