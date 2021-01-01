Kerr: "Klay, en iyi 75 listesine seçilmeliydi!"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Klay Thompson'ın NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu arasında yer almış olması söyledi.



Geçtiğimiz hafta duyurulan NBA'in en iyi 75 oyuncu listesinde, oyun tarihinde önemli yere sahip olmasına rağmen listede yer almamış birçok isim vardı.



Bu isimlerden biri olan Klay, önceki günlerde takım arkadaşları tarafından soyunma odasındaki bölmesine bırakılan "77 numara" forma ile ekip içinde iyi niyetli şakaların kurbanı olmuştu.



Bu konuyla ilgili NBC Sports'a konuşan Kerr, bu olayın Thompson'ın geri dönüşü için motivasyon sağlamasına yardımcı olmasını umduğunu açıkladı:



"Her şeyle dalga geçebilmeniz gerek. Takım arkadaşları (Stephen Curry ve Draymond Green) da bu maksatla böyle bir şey yapmışlar. Ama tüm bu adamlar doğaları gereği oldukça rekabetçiler. Öyle olmasaydılar bu noktalara gelemezlerdi ve bazı zamanlarda, devam edebilme adına bir şeylere tutunmaları gerekiyor.



Klay kariyerinde hemen hemen her şeyi başarmış bir adam. Birçok kez şampiyon ve All-Star oldu. Tarihin en iyi üçlük atışçılarından biri. Zaten rekabetçi biri ama bu durum onu daha rekabetçi kılacaksa, bir itirazımız yok. Onun ve Draymond'ın da kesinlikle en iyi 75 oyuncu arasında olduklarını düşünüyorum."



