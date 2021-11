Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi.



Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Kayserispor, 32. dakikada İlhan Parlak'ın golüyle öne geçerken, Göztepe bu gole 82. dakikada Dino Arslanagic ile cevap verdi.



Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.



Bu sonucun ardından Kayserispor, 16, Göztepe ise 10 puana yükseldi.



Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Kayserispor Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



15. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Soner Aydoğdu'nun şutunda, meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta gitti.



32. dakikada Kayserispor öne geçti. Sarı-kırmızılı ekibin rakip yarı alanın sağ çaprazından kazandığı serbest atışta Campanharo, topu arka direğe gönderdi. Savunmanın arkasına sarkan İlhan Parlak'ın vuruşunda, her iki kale direğine de çarpan top oyun alanına döndü. Topu iyi takip eden İlhan Parlak, altıpas içerisinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0



36. dakikada Mane'nin derinlemesine pasında savunmanın arkasına koşu yapan Kemen'in ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta, Atınç Nukan kayarak son anda meşin yuvarlağı kornere attı.



Maçın ilk devresini Yukatel Kayserispor 1-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI





65. dakikada Kemen'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pası iyi takip eden İlhan Parlak, ceza sahasının dışına çıkan kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçerek meşin yuvarlağı sağ çaprazdan kaleye gönderdi. Yavaş giden topu Atınç Nukan yetişerek uzaklaştırdı.



73. dakikada sol çaprazdan Jahovic'in şık ara pasında topla buluşan Tijanic, kaleci Lung'la karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, Lung son anda topu çeldi. Lung'dan dönen topu takip eden Halil Akbunar'ın sağ çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



85. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Arslanagic kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Maçın hakemi, ilk anda ofsayt gerekçesiyle golü vermedi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığının belirlenmesi üzerine gol kararı verildi: 1-1



90+3. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında uygun pozisyondaki Atınç Nukan'ın kayarak yaptığı vuruşta top auta çıktı.



Müsabaka, 1-1 sona erdi.



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has



Hakemler: Zorbay Küçük, Abdullah Bora Özkara, Murat Altan



Yukatel Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, İbrahim Akdağ, Mane (Dk. 59 Mustafa Pektemek), Kemen, Campanharo, Thiam, İlhan Parlak (Dk. 87 Gökhan Sazdağı)



Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Berkan Emir, Arslanagic, Atınç Nukan, Murat Paluli (Dk. 74 Beykan Şimşek), Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 90 Wilker), Halil Akbunar (Dk. 74 Makana Baku), Soner Aydoğdu, Nwobodo, Cherif Ndiaye (Dk. 64 Jahovic), Lourency (Dk. 64 Tijanic)



Goller: Dk. 32 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor), Dk. 85 Arslanagic (Göztepe)



Sarı kartlar: Dk. 35 İlhan Parlak, Dk. 63 Carole, Dk. 90+2 İbrahim Akdağ, Dk. 90+9 Lung ( Yukatel Kayserispor), Dk. 76 Berkan Emir, Dk. 90+9 Jahovic (Göztepe)









