Kawhi ve PG iş birliğiyle, Clippers seriyi 2-2 eşitledi!

LA Clippers, Staples Center'da oynadığı Batı Konferansı yarı final serisinin 4. maçında Utah Jazz'i 118-104 yenerek, seriyi 2-2 eşitlemeyi başardı.



Kawhi Leonard 31 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle, Paul George ise aynı şekilde 31 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle ekiplerinin en skorer isimleri oldular. Marcus Morris ise 24 sayı, 6 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile maçı tamamladı.



Jazz tarafında Donovan Mitchell, 37 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 1 top çalma ile maçı tamamlarken, Joe Ingles 19 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma kaydetti. Bojan Bogdanovic 18 sayı, 5 asist, 3 ribaund ve 2 top çalma ile oynarken, Rudy Gobert 11 sayı, 8 ribaund ve 1 blokla, Royce O'Neale ve Jordan Clarkson ise 8'er sayıyla katkı sağladılar.



Serinin 5. maçı, Çarşamba gecesi Utah'taki Vivint Smart Home Arena'da oynanacak.



