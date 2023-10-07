Kassam Tugayları kimdir, kim destekliyor? İzzeddin El Kassam Tugayları kaç kişi?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde sivillerin ikamet ettiği dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı binayı vurmasına karşılık İsrail'in üç kentine 130 roketle hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.İzzeddin el Kassam Tugayları, Hamas'ın silahlı koludur. Hamas'ın silahlı kanadına bu ismin verilmesinin nedeni, İzzeddin El Kassam'ın Filistin'in bağımsız ve İslâmi bir ülke olması için fikren harekete geçen ve ardından da bu mücadelesini silahlı direnişe çeviren ilk eylemci olmasıdır.İsrail tarafından tespit edilmeyi zorlaştırmak için dağınık ve hücresel bir yapıdadır. Herkes herkesi tanımaz. Buna bölüm sorumluları da dahildir. İntifada gibi toplu eylemlerde bölüm sorumluları, kendilerine bağlı savaşçıları harekete geçirir. Savaşçılarının bazıları Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından eğitilmiştir.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyururken İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını ilan etti.Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e roketler fırlatılmasıyla bölgede tansiyon hızla tırmandı. Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını açıkladı.Filistinli İslami Cihad örgütü de savaşçılarının Hamas operasyonuna katıldığını duyurdu.Filistinli silahlı gruplar, İsrail'in Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. Hamas, Gazze Şeridi'nin güneydoğu sınırında İsrail'e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ve çevresindeki askeri noktayı ele geçirdiğini iddia etti.İsrail işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e giriş çıkışları kapattı. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların fırlattığı roketlerden bazıları "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerince imha edildi.İsrail ordusuna ait bir tankın, Kassam Tugayı tarafından imha edildiği ve tankın içindeki askerlerin esir alındığı ileri sürüldü. Filistin'den sosyal medya hesaplarında, Gazze Şeridi sınırına yakın bir bölgede vurulmuş bir tankın yandığı görüntüler paylaşıldı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Savaştayız ve bu savaşı kazanacağız" açıklamasını yaptı.Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan ederek yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı. Gallant, Hamas'ın İsrail'e karşı savaş başlatarak "büyük bir hata" yaptığını söyledi.İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise, "İsrail zor bir zamandan geçiyor" ifadesini kullanarak halka sükunet çağrısında bulundu.İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkeler İsrail'e destek açıklamaları yaparken Lübnan'daki Hizbullah örgütü, "Bu operasyon, işgale ve İsrail'le normalleşme arayışındaki ülkelere açık bir mesaj" ifadelerini kullandı.İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'de 5 kişi hayatını kaybetti. Haaretz gazetesi de İsrail genelinde roket saldırısı sonucu yaralananların sayısının 100'ü geçtiğini bildirdi.Çatışmalarda ayrıca 4 Filistinli hayatını kaybetti.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Hamas'ın İsrailli askerleri rehin aldığı belirtildi.Ordu, Gazze sınırı yakınlarındaki yerleşimcilerden güvenlik tehlikesi nedeniyle evlerinden çıkmamalarını istedi. Filistinlilere ait sosyal medya hesaplarında, Kassam Tugayları mensupları tarafından öldürülen ve yaralı olarak ele geçirilen bazı İsrail askerlerinin görüntüleri paylaşıldı.İsrail medyası da Kudüs ve Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu birçok bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktardı.Aşkelon'da atılan roketler nedeniyle birçok bölgeden dumanlar yükseliyor.İsrail ordusu son gelişmelerin ardından "savaş durumu alarmı" ilan etti. Gazze Şeridi'nden silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığı belirtildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Gazze yakınlarındaki İsrail yerleşim yerlerinde silahlı bir grubun kamyonetle ilerlediği görüldü. Silahlı kişilerin bir evin çatısına konumlandığı bir video ve yolda ilerleyen silahlı grubun polis aracına ateş açtığı videolar paylaşıldı.Gazze Şeridi'ndeki Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada tüm okullarda ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildiği duyuruldu.Filistinli grupların, Gazze açıklarında İsrail Deniz Kuvvetleri'ne ait bir tekneye ateş açtığı da aktarıldı.