Karşıyaka tam yol ileri

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Bulvarspor'u 1-0 mağlup eden Karşıyaka, 2'de 2 yaptı. Yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım yönetiminde önce geçen hafta deplasmanda Kırşehir FK'yı 4-0 mağlup eden yeşil-kırmızılılar, Bulvarspor engelini de aşarak zirve yolunda umutlarını korudu. Lider Bursaspor'u amansız takibini sürdüren Karşıyaka'de Ahmet Yıldırım çok iyi bir mücadele örneği sergilediklerini söyledi.



Geçen hafta alınan galibiyetin takıma olumlu yansıdığını ifade eden Yıldırım, "Bu maçı içerde oynamanın hırsı vardı. Özellikle ilk yarı iyiydik, sadece kendi pas hatalarımız nedeniyle rakibe pozisyon verdik. Buraya yeni geldim, daha çok çalışmalıyız. Sakatlarımız oldu. Enes sakatlandı, İsmail sakatlandı. Enes çabuk düzelebilir ama İsmail'in bileğinde şişlik var. İsmail'in normalde oyundan çıkması gerekiyordu, fedakarlık yaptı" dedi.



