Kar ne zaman yağacak? 203 kar yağışı ne zaman?

Hava durumunda güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; bazı illerde kar yağışı bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporu ile kar yağışı tahminleri...Kış ayını geride bırakmamıza sayılı günler kala Megakent İstanbul başta olmak üzere birçok şehir kar için gün sayıyor. Yurdun doğu kesiminde yer yer kar yağışları görülürken, batı kesimleri yağış anlamında oldukça yoksun kaldı.Bir türlü gelmeyen yağışlar kuraklığı da kritik bir noktaya getirmişken, ocak sonu için yapılan kar tahminleri mevsim normallerinin üstünde geçen kış ayları için bir nebze umut olabilir.Zira, uzmanlar ocak ayının sonlarında soğuk havalarla beraber kar yağışının da gelmesini tahmin ediyor. Fakat bu yağışlar şimdilik geçen seneki gibi ani ve kuvvetli görünmüyor.Peki, hava sıcaklıkları nasıl devam edecek? Kar yağışı tahminleri ne gösteriyor? Şubat da ocak gibi sıcak geçecek mi? Bu soruların yanıtlarını uzmanlar değerlendirdi.Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Tek, yaklaşık 10 günlük bir soğuk hava sisteminin etkili olacağı bilgisini verdi. Ocak ayının sonuna doğru başlayacak sistemin kar yağışını da getireceğini ancak sistemin ne kadar etkili olacağının o anki hava durumuna bağlı olarak değişebileceğini de belirtti."10 gün kadar soğuk hava etkili olacak. Kar yağışı yapabilecek bir sistem görünüyor. Ani bir kar yağışı da olabilir ancak bu sadece bir olasılık. Fakat geçen seneden farkı bu sefer soğuk hava devam edecek yani kar yağarsa yerde kalabilir. Geçen sene ise 6-7 saatlik bir kar yağışı olmuştu ve gitmişti çünkü hava yeterince soğuk devam etmemişti."Afyonkarahisar Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, Grönland Blokajı'nı işaret ederek, blokaj nedeniyle soğuk hava ve kar yağışının yön değiştirdiğine dikkati çekti.2022'nin sonu ve 2023'ün başının son yıllara göre oldukça sert geçeceğini söylemiştik ama bu sene Grönland Blokajı oluştu. Bu blokaj yüzünden pek çok hava kütlesi Türkiye'ye gelemedi. Yani tam geliyorken yön değiştirdi ve dolayısıyla Türkiye'nin önünde adeta bir set gibi durdu.Bu yüzden de kuzeyden gelen hava kütlenin girişini engelledi. Fakat şimdi gelecek olan hava kitlesi azimle geliyor gibi görünüyor. Eğer son dakika bir değişiklik olmazsa Grönland blokajı kırılıyor. Blokaj kırılınca zaten artık yukarıdan aşağı çok normal bir şekilde hava kütleleri artmaya devam edecektir."Meteorolojik kaynaklara göre "24'ünden sonra İstanbul da dahil kar yağışı ihtimali var" yorumlarında bulunuyor.