Haber Tarihi: 03 Temmuz 2023 13:11 - Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2023 13:11

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta yapılacak? Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı bugün yapılacak. "Kabine Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta yapılacak?" sorusu Kurban Bayramının ardından araştırılmaya başlandı. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı son olarak 14 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Yeni Kabine Toplantısı gündeminde emekli ve memur zammı başta olmak üzere öğrencilere vergisiz telefon, evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik desteği konularının yer alması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? İşte 2023 Temmuz Kabine Toplantısı tarihi ve gündemine ilişkin merak edilenler...

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta yapılacak? Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak
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Kabine Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta başlayacağı, Türkiye gündemi ve ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak olan Kabine toplantısı öncesinde, gündemde hangi maddelerin yer aldığı merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantı saat 15.00'da başlayacak.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddelerini memur ve emekli maaşları ile torba yasa oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısının saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlaması bekleniyor.

Kurban Bayramı sonrası ilk toplantıda Kabine'yi yoğun bir gündem bekliyor.

MAAŞ ZAMLARI GÜNDEMDE

Gündemde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa var. İsveç'in NATO üyeliği de kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.


Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli maaş zammında etkili olacak 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Kabine toplantısında memur ve emekli maaş zamlarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Kabine'nin bir diğer konusu ise İsveç'in NATO üyeliği olacak. ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü İsveç'in NATO'ya üyelik talebi konusunda İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u ağırlayacak. İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili olarak Türkiye ve İsveç, 6 Temmuz'da Brüksel'de üst düzey bir toplantı yapacak.

İsveç'in NATO üyelik başvurusu, Türkiye ve Macaristan dışında ittifak üyesi tüm ülkelerin parlamentolarında onaylandı. Türkiye, İsveç'in "terörle mücadele" konusunda yeterince adım atmadığı gerekçesiyle başvuruya şimdiye kadar onay vermedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda yapılan çalışmada, Meclis'e gelmesi beklenen torba kanun teklifinin taslağının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Kabine toplantısında görüşüldükten sonra düzenlemelerin yapılmasıyla torba kanun Meclis'e gönderilecek.

Torba kanunda; en düşük memur maaşının 22 bin lira olması, emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme, kira artışının yüzde 25 ile sınırlandırılması, gençlerin telefon ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti gibi başlıkların yer alması bekleniyor.

OVP DE GÖRÜŞÜLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapması beklenen sunum ile 3 yıllık orta vadeli program da ele alınacak. Programda tasarruf ve mali disiplin vurgusu yapılması bekleniyor.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

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