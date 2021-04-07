Juventus, kritik maçı kazandı!

İtalya Serie A'daki dev maçta Juventus evinde Napoli ile karşılaştı. Pirlo, koltuğunun sallandığı ve olası bir puan kaybında görevine son verilme tehlikesiyle çıktığı maçta 2-1'lik galibiyetle nefes aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Juventus, kritik maçı kazandı!
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07 Nisan 2021 22:59
İtalya Serie A'da koronavirüs nedeniyle ertelenen 3. hafta maçında Juventus, Napoli'yi Torino'daki Allianz Stadı'nda konuk etti.

Mücadelenin 13. dakikasında Portekizli Cristiano Ronaldo, Juventus'u 1-0 üstün duruma getirdi.

İlk yarı ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçilirken, ikinci yarının 73. dakikasında Arjantinli Paulo Dybala, siyah-beyazlılar adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

90.dakikada Napoli'nin kazandığı penaltı atışını gole çeviren Lorenzo Insigne, maçın skorunu 2-1 olarak tayin eden golü attı.

Bu sonuçla Juventus, puanını 59'a yükseltti ve yeniden 3. sıraya çıktı. Siyah-beyazlı takım, lider Inter'in 12 puan gerisinde bulunuyor.

Bu arada, Kovid-19'u yeni atlatan milli futbolcu Merih Demiral, maç kadrosunda yer alsa da bu mücadelede forma giymedi.



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