Jr. NBA BİDEV Ligi başladı

Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) ile Amerikan Basketbol Ligi (NBA) iş birliğinde gerçekleştirilen Jr. NBA BİDEV Ligi heyecanı başladı.



Geçmiş yıllarda NBA Türkiye direktörlüğü yapan ve 2014'ten 2017'ye kadar bu organizasyonun Avrupa iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcılığını yürüten BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Naci Cansun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Jr. NBA konsepti, NBA içinde nispeten yeni. Pilot çalışmaları Türkiye'de yapılmış bir çalışma. NBA çok kıymet veriyor. İşin içinde çocuk var." dedi.



NBA'in sadece bir spor markası olmadığını vurgulayan Cansun, "Aynı zamanda kültür ve hayat tarzı markası. En azından dünyaya kendisini o şekilde lanse ediyor. Basketbolu giyimiyle, müziğiyle birleştiren bir marka. Buna özenen bir marka. Çocuk olduğunda olaya tamamen sosyal düşünceyle yaklaşıyor. Esas hedef çocukların spor yapmasını ve sevmesini sağlamak. İlla herkes basketbolcu olmak zorunda değil. Çocuğu spora alıştırdığınızda ömür boyu beraberinde taşıyacağı bir alışkanlık edindirmiş oluyorsunuz. Jr. NBA'in hedefi bu." diye konuştu.



"Dünya üzerinde kabaca 2 milyar çocuk var" diyen Cansun, şunları söyledi:



"Bunların hepsi basketbolcu olamaz, hepsi spor da yapamayacak. Bedenine düzgün bakmayı öğrenen çocuk ne kadar çok olursa dünya için o kadar iyi olacak. Bunun iki temeli var. Düzgün yiyeceksiniz ve hareket edeceksiniz. Bunları yapabilmek için öyle yaşamayı sevmeniz lazım. Bunu bozacak çevrede fazla alışkanlıklar var. Çocuklar artık oturarak eğleniyor. Eline cihazı alan çocuk beş saat kopabiliyor. Sporu eklediğinizde hayatında önemli alışkanlık eklemiş oluyorsunuz."



Her çocuğa ulaşmanın zor olduğuna dikkati çeken Cansun, "Olabildiği kadar fazlasına ulaşmak için çalışıyoruz. Jr. NBA sadece turnuva değil. İçinde yetenek yarışları da var. Her okulda 15 çocuk oynuyor ama diğer çocukların da gelip top sektirerek, pas atarak, şut atarak yeteneklerini sergileyeceği ekstra organizasyonlar var." şeklinde konuştu.



NBA'in sponsorlarıyla her organizasyonu yapabilecek güçte olduğunu anlatan Cansun, "BİDEV, hedefi Türkiye olan bir vakıf. Çok geniş ilişki ağı olduğu için bu projenin 3-4 sene içinde bütün Türkiye'ye yüzde yüz yayılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Eyal Tarablus: "Çok çalıştık, fark yaratacağız"



BİDEV yönetim kurulu üyelerinden Eyal Tarablus ise uzun hazırlık döneminden sonra ligi başlatmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.



Ligde 1200'e yakın sporcunun yer alacağına dikkati çeken Tarablus, "İlk sene 3 farklı lig olacak. Erkeklerde U10 ve U12, kızlarda ise U12 olacak. 200'e yakın maç oynanacak. Ocak'ta İstanbul finalleriyle sonuçlandıracağız. Hepimiz çok heyecanlıyız. Çok çalıştık, fark yaratacağız. İnşallah çocukların hayallerinin genişlemesiyle karşılığını alacağız." değerlendirmesinde bulundu.



NBA'in BİDEV ile uzun vadeli anlaşması olduğunu hatırlatan Tarablus, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sonuçta sosyal sorumluluğun hayata geçmesi için sürdürülebilir olması lazım. Doğru fonlamayla gitmesi lazım. O yüzden İstanbul'dan başlıyoruz. Önümüzdeki senelerde şehir sayısını artıracağız. Sürdürülebilirliğin ana kısmı fonlama kısmı. 1200'ü inşallah 10 binlere yayıp, Türkiye'de misyonumuz olan basketbolu büyütme misyonumuzu hayata geçirmiş olacağız."



Draft gününde çocukların Dino Radja gibi efsane isimle yan yana geldiğini vurgulayan Tarablus, "Draft gününde çocukların gözlerindeki ışık, hayallerine yakın olmanın verdiği enerji çok değerliydi. Bunu bütün Türkiye'ye yaymak en önemli amaçlarımızdan." değerlendirmesinde bulundu.



Vakıf olarak asli amaçlarının iyi bir insan yetiştirmek olduğunu anlatan Tarablus, "Amacımız bir şeyleri değiştirmek değil. BİDEV olarak basketbolun etrafında birleşmiş bir aileyiz. Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. En büyük farkındalık sporun okulun içinde olması. Sporun eğitimin içindeki yüzdesini artırmak istiyoruz. Basketbolun gelişmesi için ciddi alan var. BİDEV olarak gönüllü çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.



Minik sporcular NBA takımlarının formalarıyla mücadele ediyor



Turnuvada 12 yaş altı ve 10 yaş altı erkek ile 12 yaş altı kız takımlarının oyuncuları NBA ekiplerinin formalarıyla mücadele etme fırsatı buluyor.



Organizasyonun ilk maçında 10 yaş altı erkeklerde Cihangir Okulları Atakent Kampüsü ile Mürüvvet Evyap Okulları, Cihangir Okulları Bahçeşehir Şubesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.



Turnuvada 72 takımdan 1000'in üzerinde sporcu mücadele edecek. Normal sezon boyunca 200'ün üzerinde maç oynanacak ve kendi konferansında ilk sekize kalan toplam 16 takım play-off yapacak.



Şampiyonun belirleneceği finaller ise 14-15 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.



Ligi şampiyon tamamlayan takımın oyuncuları, şampiyonluk kupası ve NBA'in geleneksel şampiyonluk yüzüğü ile ödüllendirilecek.





