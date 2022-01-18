Jimmy Durmaz: 'Bir puanı hak ediyorduk''

Jimmy Durmaz, Beşiktaş'a kaybettikleri maçın ardından konuştu.



Jimmy Durmaz yaptığı açıklamada, "Bugün iyi mücadele ettik. Son 20 dakikada rakip kalede baskı kurduk. Ceza sahasına top gönderdik ancak bulduklarımızı atamadık. Son 20 dakikaya baktığımızda bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Pesic'in bir pozisyonu vardı, atamadı. Bugün onun günü değildi." dedi.



Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Yapacak bir şeyimiz yok. Bu maç geride kaldı. Burada iyi yaptığımız şeyleri diğer maçlara taşımamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.









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