Jimmy Durmaz: "Bir puanı hak ediyorduk""

Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Fatih Karagümrük'te orta saha oyuncusu Jimmy Durmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Jimmy Durmaz: 'Bir puanı hak ediyorduk''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2022 22:23
Jimmy Durmaz, Beşiktaş'a kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Jimmy Durmaz yaptığı açıklamada, "Bugün iyi mücadele ettik. Son 20 dakikada rakip kalede baskı kurduk. Ceza sahasına top gönderdik ancak bulduklarımızı atamadık. Son 20 dakikaya baktığımızda bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Pesic'in bir pozisyonu vardı, atamadı. Bugün onun günü değildi." dedi.

Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Yapacak bir şeyimiz yok. Bu maç geride kaldı. Burada iyi yaptığımız şeyleri diğer maçlara taşımamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.