Jason Denayer, iki günde çöktü kaldı!

Galatasaray, Jason Denayer'i, Belçikalı stoper de Cimbom'u istiyor.Ancak 10 milyon euro'luk bonservis bedeli yüzünden transferde henüz yol alınamadı. Denayer, City ile idmanlara çıkarken yüzünden düşen bin parça. Cimbom'a gitmek istediğini belirten Belçikalı stoper, Florya'ya ise kahkahalar atıyordu.Denayer şu anda City'nin kamp yaptığı Chicago'da bulunuyor. Aklı ise İstanbul'da.