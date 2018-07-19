  •  
    Tottenham'dan F.Bahçe için zorunlu bir madde!
  •  
    Beşiktaş'ta yeni itiraflar; "Evet, Babel gidebilir..."
  •  
    Gignac'tan flaş transfer itirafı; "Teklif aldım..."
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Süper Lig'de TARİHİ bir dönem şu an sona erdi

Jason Denayer, iki günde çöktü kaldı!

Jason Denayer, Manchester City idmanında bir hayli keyifsiz. Galatasaray'da oynarken ise kahkaha atıyordu...

Jason Denayer, iki günde çöktü kaldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2018 11:09
Galatasaray, Jason Denayer'i, Belçikalı stoper de Cimbom'u istiyor.

Ancak 10 milyon euro'luk bonservis bedeli yüzünden transferde henüz yol alınamadı. Denayer, City ile idmanlara çıkarken yüzünden düşen bin parça. Cimbom'a gitmek istediğini belirten Belçikalı stoper, Florya'ya ise kahkahalar atıyordu.

Denayer şu anda City'nin kamp yaptığı Chicago'da bulunuyor. Aklı ise İstanbul'da.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için