J.R. Smith: "LeBron ile diğer oyuncular arasında köprü olacağım"

Los Angeles Lakers'ın yeni oyuncusu J.R. Smith, LeBron James ile bağlantısının Lakers'a nasıl yardımcı olabileceğini paylaştı.



Smith, yeni ekibi için ortaya neler koyabileceğini açıkladı. Tecrübeli oyuncuya göre, LeBron ile bağlantısı, kendisini takım için çok önemli bir faktör olarak kanıtlayacak.



Los Angeles Times'tan Tania Ganguli'ye göre Smith, LeBron'un motivasyonlarını tam olarak nasıl anladığını açıkladı:



"Bron sinirlendiğinde, insanların bununla nasıl başa çıkacaklarını bilmedikleri anlar oluyor. Böyle durumlarda aradaki boşluğu kapayabilirim."



NBA veteranı, Lakers süperstarını büyük Micheal Jordan ile karşılaştırdı ve ESPN'in "The Last Dance" belgeselinden bazı referanslar bile yaptı:



"Çünkü MJ belgeselinde hepimiz gördüğümüz gibi, kendisi takım arkadaşlarına bazen kötü davranıyordu. Ama LeBron ile durum farklı, çünkü tabii ki kazanmak için yapmak istediği her şeyi yapıyor ve bu bazen yanlış anlaşılabiliyor. Ve arada bazen diğer oyuncuyla bağlantı kuracak ve 'Bunları kişisel alma' diyecek bir oyuncuya ihtiyaç duyabiliyorsunuz."