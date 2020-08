J. Cole, NBA'e gitmeyi ciddi olarak düşünüyor!

Eski rapçi Master P, ünlü rapçi J. Cole'un bir NBA takımına girmeyi ciddi olarak düşündüğünü açıkladı.



Lise takımında oynadıktan ve Queens'teki St. John Üniversitesine kaydolduktan sonra Cole, ilk yılını atlamış ve takım için ikinci sınıfta şansını denemişti.



Cole nihayetinde akademide kalmış (2007'de Magna Cum Laude'dan mezun oldu) ve müzik tutkusuna bağlı kalarak, ve Hip-Hop tarihinde yerini almıştı.



Şimdi 35 yaşında olan Cole, görünüşe göre bir NBA oyuncusu olarak, hayallerini yeniden yaşamak istiyor.



İkili, Master P, Cole'un Puma reklamlarından biri için seslendirme yaptığında bir araya gelmişti. Master P, Cole ile bir NBA takımı için antrenman yapmayı deneme niyetlerini tartıştıklarını açıkladı.



MASTER P, 90'LARDA NBA'DE OYNAMIŞTI!



Lig için oynama arzusunu öğrendikten sonra, 90'lı yıllarda Charlotte Hornets ve Toronto Raptors'da oynamış olan Master P, Cole ile şu ifadeleri konuştuğunu paylaştı:



"Dedim ki 'Ciddi olamazsın. Yapmaya çalışacağını düşündüğüm şeyi yapmayacağını biliyorum, çünkü bu delice olurdu. Ve sen deli değilsin, değil mi? Yani ne kadar şansın var ki?'"



Cole'un profesyonel spor dünyasındaki olası geleceği hakkında daha fazla soru sorulan Master P, TMZ'ye Cole ile NBA'de neler yapması gerektiği hakkında konuştuğunu belirtti:



"J. Cole ile konuştuğumda, bana 'Biliyorsun, geçmişte sen bunu başardın. Bunu yapmak için ne yapmam gerektiğini düşünüyorsun?' dedi. Ben de ona, bu NBA formalarından birini almanın kolay olmayacağını, çok nefret göreceğini, ona inanmayan bir sürü insan olacağını söyledim. Ama şu da var ki, J. Cole'un fiziği buna uygun ve şu anda spor salonunda çalışıyor!"



"Ama ona şunları da söyledim, farklı bir zamandayız dedim. Seni mahvetmeye çalışacaklar! Her şutu atabilmen gerekecek ve atamazsan, NBA'de herkes atamıyor ama sana inanıyorlar. Bu yüzden takımın ve oyuncuların sana gerçekten inandığı bir yere gitmen gerekecek."



"ONA RAHAT DAVRANMAZLAR"



Master P, Cole'un ünlü bir rapçi olduğu için NBA'de "tuzu kuru" olmayacağını da ekledi:



"O adamlar tüm hayatlarını buna odaklamışlar. Yani o sahada olmaya layık olduğunu kanıtlaman lazım. Ben ona inanıyorum ve onun çok fazla arzusu olan bir genç olduğuna inanıyorum."



Cole, Puma ile yeni ayakkabı serisini tanıtmanın yanı sıra, bir sonraki albümü 'The Fall Off' üzerinde de çalışıyor.