Haber Tarihi: 13 Ocak 2025 14:45 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 14:45

İUP maaşları ne zaman yatacak? 2025 İUP maaşı ne kadar?

İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşlar, İşgücü Uyum Programı kapsamında maaş ödemesi alacak. Peki, İUP maaşları ne zaman yatacak? Maaş ödeme tarihleri belli oldu mu?

İUP maaşları ne zaman yatacak? 2025 İUP maaşı ne kadar?
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İUP maaşlarının ne zaman yatırılacağıyla ilgili sorgulamalar sürmeye devam ediyor. İUP kapsamında İŞKUR'a kayıtlı olarak çalışan vatandaşlar, günlük 666 lira alacak. Peki, İUP maaşları ne zaman yatacak? İUP maaşı ne kadar?

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaş ödeme tarihleri henüz belli olmadı.

İUP maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.

İUP ÖDEMESİ NE KADAR?

Katılımcılara katılım sağladıkları günler için olarak Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için belirlenen 666,75 TL cep harçlığı ödenir.

İUP NEDİR?

18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabildiği İUP'lar yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle uygulanacak.

Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak planlandı.

Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecek.

Öte yandan, katılımcıların İUP harici başka yerde çalışmasının önünde bir engel bulunmuyor.
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