Trabzonspor'un yaşanan hakem hataları sonrası 3-1 kaybettiği G.Saray maçında Yusuf Yazıcı'nın 18 yaşındaki kaleci Arda Akbulut'u teselli etmesi geceye damga vuran karelerden biri olmuştu.İşte ikili arasındaki konuşmalar...22 yaşındaki kaptan Yusuf, tartışmalı penaltı kararı sonrası yanına gittiği Arda'ya, "Problem değil, bunlar olur. Sen şimdi kurtarışına odaklan, başaracaksın" diye moral verdi.Yusuf, maç sonunda da Arda'ya, "Kaldır başını, Biz Trabzonsporuz. Kaybetsek de başımız öne eğilmez. Penaltı pozisyonunu ise asla düşünme, daha çok penaltı kurtaracaksın" dedi.Trabzonspor'un Galatasaray karşısında kalesini koruyan Arda Akbulut, bordo-mavili takımda ayda 2 bin 500 TL kazanıyor.