  •  
    "İstanbul'a Galatasaray'ı yenmek için geldik ve..."
  •  
    Talisca'dan Benfica için flaş Galatasaray uyarısı!
  •  
    ...Ve YASAKLI hakemler! Hangi takımlara yoklar?
  •  
    İşte Terim'in yeni sezon için istediği ilk transfer
  •  
    Beşiktaş'ın A ve B planı; Sürpriz gelişmeler var!

İşte Yusuf Yazıcı ve Arda Akbulut arasındaki o konuşma

Trabzonspor kaptanı Yusuf ile genç kaleci Arda Akbulut arasında penaltı atışı öncesi ve sonrası konuşulanlara ulaşıldı.

Kaynak: Sabah
İşte Yusuf Yazıcı ve Arda Akbulut arasındaki o konuşma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2019 08:15
Trabzonspor'un yaşanan hakem hataları sonrası 3-1 kaybettiği G.Saray maçında Yusuf Yazıcı'nın 18 yaşındaki kaleci Arda Akbulut'u teselli etmesi geceye damga vuran karelerden biri olmuştu.

İşte ikili arasındaki konuşmalar...

22 yaşındaki kaptan Yusuf, tartışmalı penaltı kararı sonrası yanına gittiği Arda'ya, "Problem değil, bunlar olur. Sen şimdi kurtarışına odaklan, başaracaksın" diye moral verdi.

Yusuf, maç sonunda da Arda'ya, "Kaldır başını, Biz Trabzonsporuz. Kaybetsek de başımız öne eğilmez. Penaltı pozisyonunu ise asla düşünme, daha çok penaltı kurtaracaksın" dedi.

Trabzonspor'un Galatasaray karşısında kalesini koruyan Arda Akbulut, bordo-mavili takımda ayda 2 bin 500 TL kazanıyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için