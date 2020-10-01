İşte A'dan Z'ye Rangers

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek.



Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda oynanacak maç TSİ 21.45'te başlayacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, Teve2'den şifresiz olarak yayınlanacak.



İşte İskoç ekibine dair öne çıkanlar;



Transfere 11.5 milyon Euro harcadılar.



Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan ekip, son 16 turunda elendi.



Tarihinde 2008'de UEFA Kupası finali de olan Rangers, Zenit'e kaybetmişti.



54 kez İskoçya şampiyonluğu kazandı.



R.Jack ve Aribo'nun sakatlıkları sürüyor.



En skoreri 4 gol, 3 asist ile James Tavernier.



En fazla asist yapanı ise 4 asistle Ianis Hagi.



Dokuz maçta sadece 3 gol yediler.



Kalesine maç başına 4.7 şut atıldı.



9 maçta 21.1 şut ortalamasına ulaştılar.



5 maça 4-2-3-1, 4 karşılaşmaya ise 4-3-3'lük dizilişle çıktılar.



Helander, 6.1 olan ikili mücadele kazanma değeriyle dikkat çekti.



En fazla pozisyona giren (14) ve isabetli şut atan (13) ismi R.Kent.



10 kez takım arkadaşlarını kaleciyle karşı karşıya bırakan Barisic kilit pasta zirvede bulundu.



Barisic, 28 isabetli orta değeriyle de en etkili ismi.



Maç başına 2.2 olan gol değeri 2.8'e çıktı.



İskoç ekibi pas karnesini de maç başı 594'den 668'e çıkardı.



İkili mücadele kazarma karnesi maç başına 161'den 145'e indi.



Dripling karneleri ise 31'den 25'e düştü.



Kaleci McLaughlin'in kurtarış yüzdesi %91.



Ligde 22 gol bulan Rangers, sadece 4'ünü ceza sahası dışından attı.



Attıkları tüm goller kaleyi karşıdan gören yerlerden geldi.



Rakip kaleleri en fazla zorlayan isimler 3.6 şut ortalamasıyla Morelos ve Ryan Kent.



Takımda pas oyununu yönlendiren oyuncu %92.7'lik başarı yüzdesine sahip olan Kamara.



Şut isabet yüzdesi (%41-%50), orta isabet yüzdesi (%32-%38) ve dripling başarı yüzdesinde (%63-%70) G.Saray'ın gerisindeler.



Gollerini 10 farklı ismin ayağından buldu.



Öne geçtiği maçları kaybetmeyen Rangers, bu sezon öne geçip sadece iki puan kaybetti. Bu alanda ligin en iyisi oldu.



Şu ana kadar sadece bir kez geriye düştü, o maçta da 1 puan aldı.



Savunma oyuncuları ligde oynanan maçlarda 5 gol attı.



Oyuna sonradan giren isimler 5 gol bulmayı başardı.



