İstanbul'da bugün ve yarın yağmur var mı? 29 Nisan 2024

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; öğleden sonra Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Güney ve iç kesimlerde toz taşınımı beklenmektedir.
Güney ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi bekleniyor.
TRAFİL YOĞUNLAŞTI
İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş günü yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk arttı.
Kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde aralıklı olarak yağmur etkili olurken, Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında trafik her iki yönde ağır seyrediyor.
TEM Otoyolu'nda Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında trafik adım adım ilerliyor.
AVRASYA GİRİŞİNDE YOĞUNLUK
Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinde trafik Çamlıca ve Ataşehir ayrımlarından başlıyor. Avrasya Tüneli gişelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan ve Beylikdüzü mevkilerinde çift yönlü bölgesel yoğunluklar yaşanıyor.
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