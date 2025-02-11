İstanbul Arnavutköy Okullar Tatil mi? 11 Şubat 2025

İstanbul'da hava şartlarının olumsuz etkileri nedeniyle birçok kişi "Arnavutköy'de okullar tatil mi?", "Arnavutköy okullar tatil edildi mi?" sorularına yanıt arıyor. İstanbul Kaymakamlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Arnavutköy ve Esenyurt'ta okullar tatil edildi.



Arnavutköy'de Okullar Neden Tatil Edildi?



İstanbul'da etkili olan yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Arnavutköy'de okullar tatil edildi. İstanbul Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla Arnavutköy'de eğitim öğretime bir gün ara verildi.



İstanbul'da Okullar Tatil Mi?



İstanbul'da okullar tatil mi? sorusu gündemdeki yerini korurken, şu an için Arnavutköy ve Esenyurt'ta okulların tatil edildiği açıklandı. Ancak Başakşehir ve diğer ilçeler için henüz bir tatil kararı bulunmuyor.

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