06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-1
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
0-5
06 Eylül
İngiltere-Andora
2-0
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
0-2DA
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
0-045'
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
0-1DA
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
1-0
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
0-03'
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
3-0
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
3-1
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
3-2
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
2-2
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
4-2
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
2-3
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
1-0
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
2-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

İspanya, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubunda deplasmanda Türkiye'ye konuk olacak İspanya, maç için hazırlıklarını tamamladı.

calendar 06 Eylül 2025 21:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İspanya, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında pazar günü Türkiye'ye konuk olacak İspanya Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman, De la Fuente'nin saha ortasında oyuncularıyla konuşmasının ardından başladı. İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı. Basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye-İspanya karşılaşması, pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
