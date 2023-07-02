İsmail Kartal'ın yardımcıları belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın teknik ekibinde görev yapacak antrenörler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'ın yardımcıları belli oldu
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02 Temmuz 2023 22:42
Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın teknik ekibinde görev yapacak antrenörler belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kartal'ın teknik ekibinde şu isimler yer alıyor:

Yardımcı Antrenör: Recep Karatepe

Yardımcı Antrenör: Zeki Murat Göle

Yardımcı Antrenör: Kemal Kurak

Yardımcı Antrenör: Sercan Terzioğlu

Kaleci Antrenörü: Haluk Kaplan

Kaleci Antrenörü: Yasin Cirav

Atletik Performans Antrenörü: Cengiz Sirkan

Atletik Performans Antrenörü: Cihan Mert Cengiz

Analiz Uzmanı: Melikşah Sezgin

Analist: Kerem Güneş

Analist: Mehmet Turhan Demir

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