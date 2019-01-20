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İrfan Can Kahveci: "Emre ağabeyden çok şey öğrendim"

Başakşehir'de irfan Can Kahveci, Trabzonspor'u 4-2 yendikleri maç sonrasında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
İrfan Can Kahveci: 'Emre ağabeyden çok şey öğrendim'
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20 Ocak 2019 21:32
Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, Trabzonspor'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Zirvede olmanın rahatlattığını kaydeden İrfan Can, "Zirvede olmak baskı yaratmıyor, hatta rahatlatıyor. Biz pas takımıyız, puan farkı olunca da fark etmiyor, kazanmak için çıkıyoruz" dedi.

Emre Belözoğlu'nun tecrübesinden faydalandığını söyleyen genç oyuncu, "Geldiğim günden beri Emre ağabey yardımcı oldu bana, ondan çok şeyler öğrendim. Onun yanında oynamak mutluluk verici, çok kaliteli bir ayak" diye konuştu.

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