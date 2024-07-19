Haber Tarihi: 19 Temmuz 2024 09:45 - Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024 10:34

İnternet Neden Yavaş Bugün? 19 Temmuz 2024

İnternette sorun mu var ve neden yavaş gibi sorular, 19 Temmuz 2024 öğle saatleri itibariyle kullanıcıların gündeminde yer almaya başladı. Whatsapp, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformları ve belirli internet sitelerine erişimin sağlanamaması ve internet hızında yavaşlık tespit edilmesi üzerine pek çok kullanıcı, internette sorun mu var, neden yavaş sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, internet neden yavaş? 19 Temmuz perşembe bugün internette sorun var mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

İnternet Neden Yavaş Bugün? 19 Temmuz 2024
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İnternette sorun mu var ve neden yavaş sorusu, pek çok vatandaşın gündemindeki konu oldu. Öğle saatlerinde Türkiye'nin önde gelen internet siteleri ve Whatsapp, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarına ulaşımın sağlanamaması gibi nedenlerle pek çok vatandaş, internette sorun mu var sorusuna cevap aramaya başladı.

Sosyal medya paylaşımlarında internette yaşanan yavaşlığın, bölgesel bazda yaşandığı anlaşılıyor.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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