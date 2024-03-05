Haber Tarihi: 05 Mart 2024 18:27 - Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024 18:27

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 5 Mart son dakika

Instagram çöktü mü sorusu, 5 Mart Salı günü bazı kullanıcıların gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Popüler sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden giriş yapıp storyleri, mesajları ve gönderileri görüntülemek isteyen kullanıcılar, belirli zamanlarda yaşanan problemler dolayısıyla uygulamaya girişte sıkıntı yaşayabiliyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram'da sorun mu var? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 5 Mart son dakika
Abone Ol
Sosyal medya kullanıcılarının gündeminde yer alan İnstagram çöktü mü sorusu, günün ilk saatleri itibariyle de devam ediyor. Ağ hatası, akış yenileyememe, uygulamadan atma gibi sorunlarla karşılaşabilen Instagram, bu nedenle kullanıcıların da gündeminde yer alıyor. Peki, Instagram'da sorun mu var, çöktü mü? İşte, İnstagram hakkında bazı bilgiler

5 MART 2024 İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor.

Bazı kullanıcılar zaman zaman internet bağlantısı, hesap güvenliği ya da bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde sorunlar yaşayabiliyor.

Konuyla ilgili Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

INSTAGRAM AKIŞ YENİLENMEDİ

Down Detector'un verilerine göre, şu anda kullanıcılar Instagram'a erişim problemi yaşıyor.

Meta tarafından henüz bir açıklama gelmedi ve problemin ne zaman çözüleceği ise bilinmiyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Altay'ın zorlu 5 haftası Spor Toto 1. Lig Altay'ın zorlu 5 haftası
Bağcılar Ampute Futbol Takımı şampiyon oldu Futbol Bağcılar Ampute Futbol Takımı şampiyon oldu
Kurbanlık fiyatları 2024: Dana, koç, koyun kurban fiyatları Gündem Kurbanlık fiyatları 2024: Dana, koç, koyun kurban fiyatları
Trabzonspor'da iyi deplasman karnesi tersine döndü Trabzonspor Trabzonspor'da iyi deplasman karnesi tersine döndü
Gaziantep FK'de puan kayıpları sürüyor Gaziantep FK Gaziantep FK'de puan kayıpları sürüyor
Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda ilk kez 2 Türk sporcu yarışacak! Futbol Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda ilk kez 2 Türk sporcu yarışacak!
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor
Doktoru, Valenciali yıldız için korkutan ihtimali açıkladı! Valencia Doktoru, Valenciali yıldız için korkutan ihtimali açıkladı!
Muammer Sarıkaya: 'Galatasaray'ı yeneceğiz' Galatasaray Muammer Sarıkaya: "Galatasaray'ı yeneceğiz"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
"Galatasaray'ın paylaştığı salıncak, Rashica'nın rövanşı!"
2
Fenerbahçe, Avrupa'nın dördüncü favorisi!
3
Victor Osimhen'e 2 dev takımdan kanca
4
Galatasaray'da derbi öncesi Florya'da yaşananlar ortaya çıktı!
5
Sadettin Saran'dan Abdullah Kiğılı'nın sözlerine cevap!
6
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi yemek krizi!
7
Galatasaray'da büyük avantaj!

SON HABERLER

yukarı ok