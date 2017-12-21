Iniesta'nın 'El Clasico' için seçtiği 4 'unutulmaz'ı...

İspanya'daki El Clasico öncesinde en tecrübeli oyuncu Andres Iniesta olarak öne çıkıyor.

İşte Iniesta'nın El Clasico tarihindeki 'unutulmazları'...

1- EN UNUTULMAZ EL CLASICO'SU

Tecrübeli yıldız, 2010-11 sezonunda ligdeki 5-0'lık Real Madrid galibiyetini 'unutulmaz' olarak seçti.

2- EN İYİ PERFORMANSI

Iniesta, 2010-11 sezonundaki 5-0'lık maçı yine performans olarak da parladığı Clasico olarak görüyor. İspanyol oyuncunun 1 asist yaptığı maçta, 5 Real Madrid'li oyuncu arasında görüntülendiği kare de, unutulmazlar arasında...





3- EN İYİ GOLÜ

2011 Süper Kupa'da, Real Madrid'i 3-2 mağlup ettikleri maçta, Messi'den aldığı topu ağlara gönderen Inıesta, en beğendiği gol olarak bunu gösteriyor.



4- EN ACI VEREN CLASICO

2011-12 sezonunda Camp Nou'da Real Madrid'e 2-1 mağlup oldukları maç. Bu maç şampiyonluğun da Real Madrid'e gitmesini sağladı.