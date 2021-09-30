İllegal bahis sitesinin sahibi Diego Costa çıktı!

Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Diego Costa, kara para aklayan, finansal suçlar işleyen ve yasadışı bahis sitesi işleten bir organizasyonun finansörü olarak suçlandı.



Brezilya polisinden yapılan açıklamaya göre; Brezilya'da ve Güney Amerika'da faaliyet gösteren bir illegal bahis sitesinin ayrıca kara para aklama, kumar, döviz kaçakçılığı ve çeşitli finansal suçlar işleyen bir organizasyonun parçası olduğu keşfedildi. Brezilya'daki federal mahkemece yürütülen soruşturma gereğince 7 şehirde arama ve el koyma emirleri çıkarıldı.



Söz konusu illegal bahis sitesinin ekonomik faaliyetleri incelendiğinde finansörünün ve para aktarıcısının Diego Costa olduğu Globo Esporte tarafından ortaya çıkarıldı. Diego Costa'nın illegal bahis sitesinin yayın yapması için önemli bir miktarı aktardığı belirtildi. Diego Costa'nın söz konusu şirkete parayı Brezilya dışındaki banka hesaplarından yaptığı da aktarıldı.



Diego Costa'nın kulübü Atletico Mineiro, konu hakkında bilgilerinin olmadığı ve mahkemenin devamına göre bir karar alınacağını açıkladı.



Diego Costa cephesi ise soruşturma süreciyle ilgili yorum yapmayı reddetti.



