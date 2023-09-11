İlkokullarda yazılı sınav kalktı mı? 2023 MEB Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda sınav kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği'nde pek çok değişikliğe gidildi. Alınan kararlara göre; tüm ülkede uygulama birliği sağlamak için yazılı sınavlar belirlenen ortak tarihlerde yapılabilecek. Bu ortak sınavlar hariç okullardaki tüm yazılı sınavlar, çoktan seçmeli yerine yazılı yoklamayla uygulanacak. Her ilde özel uzmanlık gerektiren ölçme değerlendirme çalışmaları için "Ölçme ve Değerlendirme Merkezi" kurulacak. Öğrencilerin becerilerini ölçmek için iki yılda bir Türkçe dil sınavı yapılacak. İlkokullarda ise artık sınav yok.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ülke genelinde yapılacak ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları 'Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü' tarafından hazırlanacak. Ülke ve il geneli ortak yazılı sınav, farklı soru türlerinden oluşabilecek. Yani çoktan seçmeli test ile açık uçlu sorular hem ayrı ayrı hem de bir arada öğrencilerin karşısına çıkabilecek. Ancak ilk aşamada ülke ve il geneli sınavlar sadece çoktan seçmeli test şeklinde olacak. Ortak sınav dışında okul genelinde uygulanacak sınavlar ise sadece açık uçlu sorulardan yazılı yoklama yöntemiyle uygulanacak. Eğer ülke , il ve ilçe geneli ortak sınav kararı alınmazsa okullardaki sınav uygulaması yine ortak olacak. Yani aynı sınıf kademesindeki tüm şubelerdeki öğrenciler ilgili ders için aynı soruları yanıtlamak üzere eş zamanlı sınava girecek.Karara göre ortak sınavların tarihleri eğitim öğretim yılının başında ilan edilecek. Zorunlu hallerde sınav tarihleri değiştirilebilecek. Bu eğitim öğretim yılında 1'nci dönem 1'nci sınavları; Ekim ayının son haftası ve kasım ayının ilk haftası, 1'nci dönem 2'nci sınavlar; Aralık ayının son haftası, ocak ayının ilk haftası yapılacak. İkinci dönem için belirlenen sınav tarihleri ise şöyle; 1'inci sınavlar mart ayının son haftası ve nisan ayının ilk haftası, 2'nci sınavlar mayıs ayının son haftası ve haziran ayının ilk haftası. Haftalık ders saati 6 ve üzeri olan derslerde il eğitim, sınıf ve alan konusunda yetkili isimlerden oluşan zümrenin karar almasıyla üçüncü sınav yapılabilecek.Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları ise dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak. Bu derslerde, ortak yazılı sınav yapılmasına karar verilirse, sınavın uygulamalı kısmı okul tarafından yapılacak, Uygulama ve yazılı sınav birlikte değerlendirilecek.Yeni ölçme ve değerlendirme kararları mesleki eğitim alan öğrencilerin dışında uygulanacak. İlgili maddeye göre; "Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan sınıflar ile işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim merkezlerinde ortak sınav yapılmayacak." Bu öğretim kurumlarında sınav tarihleri okullar tarafından belirlenecek.Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda değerlendirme artık sınavla yapılmayacak. Yani ilkokulda yazılı sınavlar tamamen kaldırıldı. Ortak sınav sistemine de dahil olmayan bu kademedeki öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ders öğretmenleri tarafından sürekli olarak yapılacak. Notlandırma, bu takip sonucu ortaya çıkan değerlendirmelerle, süreç odaklı yapılacak. Öğrenciler, katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek. İlkokullarda öğrencilerin Türkçe doğru ve güzel kullanımını geliştirmesi amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik ölçme araçlar kullanılacak.Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dört alandaki becerilerindeki gelişimlerini izlemek için iki yılda bir Türkçe dil beceri sınavları yapılacak. Bu Sınav elektronik ortamda veya yazılı olarak uygulanabilecek. Ayrıca öğrencilerin akademik başarılarının ölçüldüğü 'ABİDE' sınavları iki yılda bir belirlenen okullarda uygulanacak. Diğer yandan öğretim programlarının etkisini öğrencilerin akademik ilerlemeleri üzerinden görebilmek amacıyla 'okul tabanlı izleme' araştırması yapılacak. Öğrencileri PISA ve TIMMS sınavlarına hazırlamak için belirlenen okullarda okuma, matematik ve fen becerisi testleri uygulanacak.