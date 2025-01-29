İlker Karagöz neden yok? NOW TV'den ayrıldı mı?

İlker Karagöz, uzun yıllardır "Çalar Saat" programıyla sabah kuşağında izleyicilerin karşısına çıkıyordu. Ancak 28 Ocak 2025 Salı günü ekranda görünmemesi onun bu programdan ayrılıp ayrılmadığı konusunda soru işaretlerine yol açtı.

İlker Karagöz'ün ekranlarda olmaması, özellikle "Çalar Saat" programının sadık izleyicileri arasında büyük merak uyandırdı. Karagöz, programın yayın akışında yer almasına yerini başka bir sunucuya bıraktı. NOW TV'den ya da İlker Karagöz'den bu durumla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Karagöz'ün tatil ya da özel bir durum nedeniyle yayında olmadığı düşünülüyor.

İlker Karagöz'ün "Çalar Saat" programından ayrılıp ayrılmadığı konusunda kesin bir bilgi henüz ortaya çıkmadı. Karagöz'ün programda olmaması, izleyicilerin aklına onun başka bir kanala mı geçtiği ya da başka bir projeye mi yöneldiği sorusunu getirdi. Ancak, bu yönde net veya resmi bir açıklama yok. Programın yayın akışında Karagöz'ün ismi yer aldığı için, izleyiciler arasında geçici bir tatil ya da özel bir durum nedeniyle yayında olmadığı yönünde iddialar öne sürülüyor.

İlker Karagöz, 18 Mart 1980 Muş'ta doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Karagöz, mesleki kariyerindeki başarılarıyla tanınır. Gazetecilik kariyerine 2001 yılında Atv Haber Merkezi'nde muhabir olarak başlamış, ardından 2007 yılında FOX TV'ye transfer olmuştur. Burada çeşitli haber dallarında muhabirlik yapmış ve özellikle siyasi haberlerde önemli bir isim haline gelmiştir. 2017 yılında "İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu" programını sunmaya başlayarak daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.