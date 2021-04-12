İlk 11'ler: Fenerbahçe - Gaziantep

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

PINTO, KADRO KURMAKTA ZORLANIYOR

7 OYUNCU KART SINIRINDA

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep'i konuk edecek.Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 yayınlayacak.Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.Günay, Olkowski, Miranda, Papy, Morais, Vetrih, Rashid, Mirallas, Maxim, Kenan, DickoFenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra Nazım Sangare'nin durumuna maç saatinde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu karar verecek.Kırmızı-siyahlı ekip, sakat ve Kovid-19 vakaları nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor.Teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacağı takımda, Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacak.Üç futbolcunun da Kovid-19 karantinasında olduğu Gaziantep'te, cezası sona eren Andre Sousa ise teknik heyetten görev bekleyecek. Geçen hafta sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayan Muhammet Demir'in durumu da maç saatinde belli olacak.Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.* Gaziantep FK ile oynadığı ilk üç resmi maçı toplam 10 gol atarak kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısındaki son karşılaşmayı 3-1 kaybetti.* Gaziantep FK'nin Süper Lig'deki en farklı mağlubiyeti, lig tarihindeki ilk maçında Fenerbahçe deplasmanında gelmişti (2019/20'nin ilk haftasında 0-5).* Bu sezon iç sahada 1.63 puan ortalamasına sahip olan Fenerbahçe (8G 2B 6M), en son 1992/93'te daha düşük bir ortalamada kalmıştı (1.60).* 2021 takvim senesinde deplasman galibiyeti alamayan iki takımdan biri Gaziantep FK (3B 5M; diğeri Denizlispor).* Süper Lig'deki son 10 maçında üst üste iki kez aynı sonucu almayan Fenerbahçe (4G 3B 3M), son karşılaşmada Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.* İstanbul takımlarına konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kaybeden Gaziantep FK, daha önce üst üste üç İstanbul ziyaretinden puansız ayrılmadı.* Süper Lig'in geride kalan bölümünde 19 şutu direkten dönen Fenerbahçe, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana daha yüksek bir sayıya ulaşmadı (2019/20 ve 2017/18 ile eşit).* Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan iki takımdan biri Gaziantep FK (11; diğeri Galatasaray).* Fenerbahçe forveti Mame Thiam, Gaziantep FK ile karşılaştığı üç Süper Lig maçında üç gol sevinci yaşadı (Kasımpaşa formasıyla).* Süper Lig'de ilk maçına çıktığı Şubat 2020'den bu yana en fazla gol atan oyuncu Alexandru Maxim (20).