Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızışmaya başlarken; iddaa risk yönetimi de yeni şampiyonluk oranlarını açıkladı.
Başakşehir'i yenerek zirveye bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 2.90'dan 2.50'ye düşürülürken; şu an lider durumda bulunan Sivasspor'a şampiyonluk için 4 oran verildi. Trabzonspor'a şampiyonluk için 6.00 oran belirleyen risk yönetimş, Galatasaray'a 7.00, Beşiktaş'a 15.00, Alanyaspor'a ise 18.00 oran verdi.
2.50 Fenerbahçe
4.00 Sivasspor
6.00 Trabzonspor
7.00 Galatasaray
15.00 Beşiktaş
18.00 Alanyaspor
iddaa risk yönetimi, Fenerbahçe ve Galatasaray için "Hangisi ligi daha üst sırada bitirir" oyununu da açtı.
1.20 Fenerbahçe
2.70 Galatasaray
Ligi ilk ikide bitirir;
1.30 Fenerbahçe
3.40 Galatasaray
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Başakşehir'i yenerek zirveye bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 2.90'dan 2.50'ye düşürülürken; şu an lider durumda bulunan Sivasspor'a şampiyonluk için 4 oran verildi. Trabzonspor'a şampiyonluk için 6.00 oran belirleyen risk yönetimş, Galatasaray'a 7.00, Beşiktaş'a 15.00, Alanyaspor'a ise 18.00 oran verdi.
2.50 Fenerbahçe
4.00 Sivasspor
6.00 Trabzonspor
7.00 Galatasaray
15.00 Beşiktaş
18.00 Alanyaspor
iddaa risk yönetimi, Fenerbahçe ve Galatasaray için "Hangisi ligi daha üst sırada bitirir" oyununu da açtı.
1.20 Fenerbahçe
2.70 Galatasaray
Ligi ilk ikide bitirir;
1.30 Fenerbahçe
3.40 Galatasaray
BİLYONER.COM'DAN HEMEN OYNA! TIKLA
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın