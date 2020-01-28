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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızışmaya başlarken; iddaa risk yönetimi de yeni şampiyonluk oranlarını açıkladı.Başakşehir'i yenerek zirveye bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 2.90'dan 2.50'ye düşürülürken; şu an lider durumda bulunan Sivasspor'a şampiyonluk için 4 oran verildi. Trabzonspor'a şampiyonluk için 6.00 oran belirleyen risk yönetimş, Galatasaray'a 7.00, Beşiktaş'a 15.00, Alanyaspor'a ise 18.00 oran verdi.2.50 Fenerbahçe4.00 Sivasspor6.00 Trabzonspor7.00 Galatasaray15.00 Beşiktaş18.00 Alanyasporiddaa risk yönetimi, Fenerbahçe ve Galatasaray için "Hangisi ligi daha üst sırada bitirir" oyununu da açtı.1.20 Fenerbahçe2.70 GalatasarayLigi ilk ikide bitirir;1.30 Fenerbahçe3.40 Galatasaray