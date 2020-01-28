iddaa'da Süper Lig şampiyonluk oranları!

iddaa risk yönetimi, Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranını 2.90'dan 2.50'ye düşürdü.

Haber; Sporx.com
iddaa'da Süper Lig şampiyonluk oranları!
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28 Ocak 2020 17:02
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızışmaya başlarken; iddaa risk yönetimi de yeni şampiyonluk oranlarını açıkladı.

Başakşehir'i yenerek zirveye bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 2.90'dan 2.50'ye düşürülürken; şu an lider durumda bulunan Sivasspor'a şampiyonluk için 4 oran verildi. Trabzonspor'a şampiyonluk için 6.00 oran belirleyen risk yönetimş, Galatasaray'a 7.00, Beşiktaş'a 15.00, Alanyaspor'a ise 18.00 oran verdi. 

2.50 Fenerbahçe
4.00 Sivasspor
6.00 Trabzonspor
7.00 Galatasaray
15.00 Beşiktaş
18.00 Alanyaspor

iddaa risk yönetimi, Fenerbahçe ve Galatasaray için "Hangisi ligi daha üst sırada bitirir" oyununu da açtı.

1.20 Fenerbahçe
2.70 Galatasaray

Ligi ilk ikide bitirir;
1.30 Fenerbahçe
3.40 Galatasaray

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