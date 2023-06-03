Haber Tarihi: 03 Haziran 2023 23:04 - Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 23:04

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı olarak Ali Yerlikaya'nın Süleyman Soylu'nun yerine görev alacağını kamuoyuyla paylaştı. İşte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir detayları...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir?
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İçişleri Bakanı olarak görev yapacak isim Ali Yerlikaya oldu. Ali Yerlikaya, eski İstanbul Valisi'ydi. 1990 yılında Kaymakam adaylığı ile başlayan görevlerinde 2023 yılına gelindiğinde Yeni İçişleri Bakanı olarak duyuruldu.
Ali Yerlikaya'dan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Uzun süredir İçişleri Bakanı olarak görev yapan Soylu'nun yerine Ali Yerlikaya Bakanlar Kurulu'na giriş yapmış oldu.

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

Ali Yerlikaya Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu.

1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başlayan Ali Yerlikaya, 1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı. Sırasıyla; Hilvan ( Şanlıurfa ) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı. 13.12.2007 - 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010 - 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17.08.2012 - 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 05.03.2015 - 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı.

Yeni dönemde İçişleri Bakan olarak görev alacak olan Vali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.

YENİ BAKANLAR KURULU TAM LİSTESİ



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