Hollywood diyeti nedir? Ufuk Özkan'ın yaptığı Hollywood diyet listesi

Geniş Aile dizisi ile gönülleri fetheden sevilen oyuncu Ufuk Özkan yeni projesinde oynayacağı rol için, 5-6 kilo vermeyi amaçlarken yanlış diyetten bağışıklık sistemi çöktü. 17 kiloya yakın kilo veren Ufuk Özkan uyguladığı Hollywood diyetinin ne olduğu herkes tarafından merak edildi. Hollywood yıldızlarının da zayıflamak için sıklıkla uyguladığı Hollywood diyeti popüler bir diyet programıdır. Kısa sürede hızlı kilo verdiren bu diyet vücutta bazı sağlık problemlerine de neden oluyor. İşte Hollywood diyeti ile ilgili merak edilenler:Hollywood diyeti dünyada çok fazla ses getiren ve büyük sükse yapmış bir diyettir. Hollywood diyetini adından da anlaşılacağı üzere Hollywood ünlüleri, dünya starları, oyuncular, şarkıcılar genel olarak ünlüler çok fazla uygulamaktadır. Hollywood diyetinin dünya çapında bu kadar büyük ses getirmesinin de sebebi budur.Hollywood diyetini ilk ortaya çıkaran kişi aynı zamanda Hollywood starlarına zayıflama uzmanı olarak hizmet veren Dr. Joel Fuhram'dır. Hollywood diyetinin bu kadar fazla meşhur olmasının ve çok fazla tercih ediliyor olmasının nedeni kısa vadede çok fazla kilo vermeyi vaat etmesidir. Sağlıksal açıdan bakıldığında da vücut içinde toplanan ödemi ve şişkinlikleri hızlı bir şekilde atarak vücudun toksinlerden temizlenmesine ve ciddi derecede yağ kaybına sebep olmasıdır.Hollywood diyeti dünyaca çok meşhur ve kısa zamanda çok fazla kilo kaybını öngören bir diyet türüdür. Hollywood diyeti düzenli olarak ve vazgeçilmeden yaklaşık bir ay kadar uygulandığında 12 ila 18 kilo arasında bir kilo kaybı öngörülmektedir. Bu diyetin yapıldığı dönemlerde su tüketimi de çok fazla önem kazanmaktadır. Aynı şekilde gün içinde çok fazla meyve tüketilmesi de gerekir. Bu diyeti yaparken, vücudun ihtiyacı olan su miktarını en aza indirebilmek için günde 2-2,5 litre arası su içilmelidir. Kısacası bol su içmek bu diyetin en temel ve kesin kuralıdır.Hollywood diyetinin ilk günü sadece sıvı tüketimi yapılmaktadır. Bu sıvılar ise su, yeşil çay ve meyve suyudur. Bu aşama diyetin sıvı alımına dayalı detoks bölümünü oluşturmaktadır. Bu aşamanın amacı vücudunuzdaki toksinlerden kurtularak ödem oluşumunu engellemektir. Diyet 4 hafta boyunca tekrarlanacağından her hafta ilk gün sıvı detoksu yapılmalıdır.Hollywood diyetinin ikinci gününde de birinci günde uyguladığımız işlemin aynısını uyguluyoruz. Yani bugün içinde sadece su, meyve suyu ve yeşil çay tüketiyoruz. Aynı şekilde bir sonraki haftaların diyetinde de 2. gün detoks günü olarak belirlenmiştir.Kahvaltı:• Salatalık ve domatesten hazırlayacağınız bir tabak söğüş• 2 dilim yağsız peynir (dilimler ince olmalıdır.)• 1 tane haşlanmış yumurta• 1 dilim çavdar ekmeği• 1 bardak yeşil çayBol limon ve bir kaşık zeytinyağı ile hazırlanmış yeşil salata (tercihen zeytin yağının saf ve doğal olması gerekmektedir.)Akşam:Izgara tavuk göğsü ile birlikte 1 tabak haşlanmış brokoli (tavuk göğsü 100 gram olmalıdır.)Kahvaltı:• Salatalık ve domatesten hazırlayacağınız bir tabak söğüş• 2 dilim yağsız peynir (dilimler ince olmalıdır.)• 1 bardak yeşil çay• Bolca limon ve zeytinyağı ile hazırlanmış göbek marul ve roka salatası• 5 adet mantar ile hazırlanmış omlet (omlet için kullanılacak yumurta sayısı 2 olmalıdır.)Kahvaltı:• Salatalık ve domatesten hazırlayacağınız bir tabak söğüş• 2 dilim yağsız peynir (dilimler ince olmalıdır.)• 1 bardak yeşil çay