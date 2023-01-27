Hilmi Topaloğlu neden öldü? Hilmi Topaloğlu kimdir, ne zaman öldü?

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Hilmi Topaloğlu, kariyeri ve hayatı ile araştırılan isim olmaya devam ediyor. Futbolculuk, komilik, boyacılık, simitçilik gibi pek çok alanda faaliyeti bulunan Hilmi Topaloğlu, müzik kariyerine adım atmasının ardından üne kavuştu. Peki, Hilmi Topaloğlu kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? İşte, o isim hakkında detaylı bilgilerPrestij Müzik'in eski ortağı yapımcı Hilmi Topaloğlu, ortaya çıkan beyin rahatsızlığını yenemedi Taksim İlkyardım Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Beyninde tümör olduğu anlaşılınca Ankara'da ameliyat masasına yatan, ancak zorlu ameliyat sonrasında kısmi felç geçiren Hilmi Topaloğlu, uzun zamandır hasta yatağından kalkamıyordu. Bir süre hastanede müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilen Topaloğlu, ölümünden iki gün önce yeniden Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Topaloğlu, 46 yaşında yaşamını yitirdi.1952 yılında Sakarya'nın Karasu Kızılcık Köyü'nde dünyaya geldi. Artvin Hopalı bir baba ve Trabzonlu annenin 11 çocuğundan biri olan Hilmi Topaloğlu fakir bir çocukluk geçirdi. İlkokula devam ederken pazarlarda çalıştı, simit sattı, boyacılık yaptı. Sakarya Meriç Lokantasında önce bulaşıkçılık sonra komilik ve garsonluk yaptı. 1970 yılında Sakaryaspor'da bir sene futbol oynadı. Ayağı kırılınca futbolu bıraktı.1976 yılında İstanbula gelen Hilmi Topaloğlu, ilk olarak gece kulübü ve barlarda komilik yaptı. Daha sonra komilik ve garsonluk yaptığı bu yerlerde uzun yıllar işletmeci olarak görev yaptı. Türkiye'nin en büyük gazinolarında metrdotel olarak çalışan Hilmi Topaloğlu, müzik sektörüne 1992 yılında girdi. Kardeşi Mustafa Topaloğlu ve İstanbul'a ilk geldiğinden itibaren tanışıp arkadaş olduğu Burhan Aydemir ile birlikte Nokta Müzik firmasını kurdu. Bir müddet sonra Mustafa Topaloğlu firmadan ayrıldı. Hilmi Topaloğlu, Burhan Aydemir ile birlikte yoluna Prestij Müzik olarak devam etti. Daha sonra ise 1994 yılında, firmanın sanatçılarından Mahsun Kırmızıgül de firmanın üçüncü ortağı oldu.Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavi görürken durumu daha da kötüleşen Topaloğlu, 1 Eylül 2003 tarihinde öldü. Yaşadığı hayata ve müzik dünyasına ithafen aynı sene Neredesin Firuze filmi çekildi.Hilmi Topaloğlu evli ve üç erkek çocuk sahibiydi.