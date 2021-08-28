Hikmet Karaman: "Bildik oyuncu alacaksın; Thiam"

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Başakşehir karşısında galibiyet golünü atan Mame Thiam'ı övdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hikmet Karaman: 'Bildik oyuncu alacaksın; Thiam'
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28 Ağustos 2021 22:15
Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Başakşehir'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklama yaptı.

Başakşehir deplasmanında kazanan Kayseri'nin hocası, "Önemli bir maçı kazandık. Milli ara önemli, eksiklerimizi gidereceğiz. İkinci golü bulmalıydık. Başakşehir karşısında kritik galibiyet aldık. Kaybetseydik, alt sıralarda kalacaktık ve 'Yine mi küme düşeceğiz?' düşünceleri olacaktı." ifadelerini kullandı.

Galibiyet golünü atan yeni transferleri Mame Thiam hakkında konuşan Hikmet Karaman, "Mame Thiam ilk defa oynadı ama katkısını gördük. Bildik oyuncu alacaksın. Türkiye'de bildik oyuncu varsa alalım, yanılmayalım. Başkanımızdan ve yönetim kurulunda takviye bekliyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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