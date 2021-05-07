Hentbolda Erkekler Süper Ligi'ne yükselen 2 takım belli oldu

Hentbol Erkekler 1. Lig'de şampiyon olan Eskişehir Ormanspor ile ligi 2. sırada bitiren Yeni Mamak Gençlik Spor, Erkekler Süper Lig'e yükseldi.



Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, THF 1. Lig'de sezon bitimine bir hafta kala Eskişehir Ormanspor, şampiyonluğunu ilan etti.



Ligin 29. haftasında Porsuk Spor Salonu'nda Amasya 1957 Suluovapor ile karşılaşan Eskişehir Ormanspor, rakibini 29-17 mağlup ederek puanını 47 yaptı ve şampiyonluğu garantiledi.



Eskişehir Ormanspor'un ardından ligi 2. sırada bitirmesi kesinleşen Yeni Mamak Gençlik Spor da Süper Lig'e yükselen takım oldu. Gelecek hafta oynanacak son maçların ardından Süper Lig'e yükselecek 3. takım da belli olacak.



Öte yandan Eskişehir Ormanspor-Amasya 1957 Suluovaspor maçının ardından şampiyon Eskişehir Ormanspor'a kupa ve madalyaları teslim edildi. Eskişehir Ormanspor'a kupa, Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, THF Başkan Vekili Ali Karamık ve Ormanspor Kulübü Başkanı Recep Temel tarafından takdim edildi.



