Heat, KOVID-19 kokusunu alabilen köpekler bulunduracak

Miami Heat, AmericanAirlines Arena'daki iç saha maçlarına katılan taraftarlar için, koronavirüsün kokusunu alabilen köpekler bulundurulacağını bildirdi.



Takım, bu Perşembe gecesi LA Clippers'a karşı oynanacak maçtan itibaren, arenadaki seyirci miktarını 2.000 taraftarın altında tutmayı planladığını belirtti.



Maçlara katılan taraftarların, bir köpeğin bulunacağı bir tarama alanına gireceği ve bu köpeğin yere oturmasının, KOVID-19 tespit ettiği anlamına geleceği açıklandı.



İzleyicilerin, köpek taramasını atlayıp hızlı bir antikor testine gitme seçenekleri de olduğu ve bu testlerin 45 dakika içinde işlenebileceği kaydedildi.



