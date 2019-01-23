  •  
    Türkiye'de SON DAKİKA transferleri! 65 imza...
  •  
    Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray beni istedi"
  •  
    "Galatasaray'a Falcao transferi ÇOK yakışırdı"
  •  
    ...Ve Tetteh için BUGÜN Teklif, rest, son durum!
  •  
    Ozan Kabak'tan sonra Tolgay Arslan sürprizi!..

Hatayspor'dan Başakşehir açıklaması: "Teslim olmayacağız"

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında 24 Ocak Perşembe günü Medipol Başakşehir ile oynayacakları maç öncesine basına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Hatayspor'dan Başakşehir açıklaması: 'Teslim olmayacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2019 15:02
Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında 24 Ocak Perşembe günü Medipol Başakşehir ile oynayacakları maçta ellerinden geleni yapıp, çok iyi mücadele ederek iyi futbol oynamaya çalışacaklarını söyledi.

Hatay ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarını Osman Çalgın Tesisleri'nde İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla tamamladı.

Palut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hazırlıklarını hiç ara vermeden devam ettirdiklerini belirtti.

Medipol Başakşehir ile oynayacakları müsabakanın son antrenmanını yaptıklarını aktaran Palut, şunları kaydetti:

"Medipol Başakşehir ile oynadığımız ilk karşılaşmada aldığımız 1-0'lık mağlubiyet, ikinci maç için her şeye gebe bir sonuç oldu. İlk maçta olduğu gibi elimizden geleni yine yapacağız. Çok iyi mücadele edeceğiz, iyi futbol oynamaya çalışacağız, ondan sonra çıkacak sonuca razı olacağız. Şehir kupa maçı için heyecanlı. Yıllardır büyük bir takımı şehrimizde ağırlamanın özlemini çekiyoruz. Bu açıdan da bence keyifli bir maç olacak. Önemli oyuncuları var Medipol Başakşehir'in. İyi bir takım ama biz de onlara saygı duyarak, sahaya da teslim olmak için çıkmayarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Palut, ligde de her maçın önemli ve kendileri için final havasında olduğunun altını çizerek, "Bu hafta deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacağız. Rakibi analiz edip, en ciddi şekilde maça çıkıp, karşılaşmada galip gelip çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Palut ayrıca, transfer çalışmalarının devam ettiğini, özellikle orta saha ve forvet arayışlarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaleci Akın Alkan ise hedeflerinin kupada tur atlamak ve ondan sonra da ligdeki çıkışlarını devam ettirmek olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor, 24 Ocak Perşembe günü saat 13.00'te Antakya Atatürk Stadı'nda Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için