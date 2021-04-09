Hatayspor'da Göztepe maçı öncesi 2 eksik

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 34. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'da Göztepe maçı öncesi 2 eksik
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09 Nisan 2021 13:33
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 34. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü Göztepe'yi ağırlayacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 13.30'da başlayacak.

Ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen bordo-beyazlı ekip, 49 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor.

Göztepe maçı öncesi Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Selim Ilgaz ve Soner Örnek, sakatlıkları nedeniyle yarın forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Hatay ekibi, 1-0 kazanmıştı.



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